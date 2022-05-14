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大陸麥當勞「夜小堡」配料超驚奇！厚切麻辣蓮藕片＋板烤雞意外好吃

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實習記者施至真／綜合報導

大陸麥當勞經常結合在地食材推出特色新品，還記得先前造成視覺衝擊的「酸筍炸雞捲」嗎？這回麥當勞再出奇招，推出全新平台「麥麥夜市」，首發推出的「麥麥夜小堡」，由「哇藕帶勁堡」和「菜菜真香堡」組合而成。其中引發熱議的哇藕帶勁堡，其實是加了麻辣蓮藕片的雞腿漢堡，乍看是黑暗料理，不過許多網友都認為：「沒想到這麼脆爽」、「超好吃」。

▲麥當勞蓮藕堡。（圖／翻攝小紅書）

▲大陸麥當勞推出新漢堡，加了麻辣蓮藕片。（圖／翻攝小紅書＠大大黃_吖_，酸角甜多肉）

大陸麥當勞開創全新平台「麥麥夜市」，並首發推出兩款迷你漢堡，分別由辣口味的「哇藕帶勁堡」和不辣的「菜菜真香堡」組合而成。其中最特別的，就是將滷製蓮藕片加入迷你小漢堡中，選用辣滷風味的厚切蓮藕片當成配料，加入酸甜微辣的醬料，並與厚實的板烤雞腿排做搭配，組合相當有創意，讓許多網友直呼「香辣帶勁超脆爽」、「愛吃辣的朋友必須衝」、「味道居然這麼合，太讓人意外了」。

▲麥當勞蓮藕堡。（圖／翻攝小紅書）

▲哇藕帶勁堡麻辣爽口。（圖／翻攝小紅書＠是丸子呀，＠一人食探）

而另一款加入梅乾菜和雞腿排的「菜菜真香堡」，同樣值得關注！事實上麥當勞在新年期間就曾推出過一款「臘味菜菜堡」引發熱議，其實是因為許多人不能接受漢堡使用梅乾菜當成配料，雖然顛覆想像，但卻有網友認為「梅乾菜征服我了」、「根本停不下來」，也讓這款漢堡一回歸，就吸引不少吃過的網友回購搶吃。

▲麥當勞蓮藕堡。（圖／翻攝小紅書）

▲菜菜真香堡，梅乾菜竟意外與漢堡很搭。（圖／翻攝小紅書＠是丸子呀，＠一人食探）

▲愛當勞菜菜堡 。（圖／翻攝小紅書）

▲先前推出的臘味菜菜堡，與「菜菜真香堡」的相似度極高。（圖／翻攝小紅書）

日本摩斯漢堡近期也有一款「奶油芝士照燒堡」限定回歸，將摩斯獨特風味的漢堡排，加入日式照燒醬烘烤，放上酥脆的生菜，最後搭配微酸的奶油芝士增加風味，散發濃郁香氣的漢堡，吃起來卻爽口開胃，讓人一口接著一口吃不停。

▲摩絲奶油芝士照燒堡。（圖／翻攝mos.jp）

▲摩斯奶油芝士照燒堡。（圖／翻攝mos.jp）

▲麥當勞蓮藕堡。（圖／翻攝小紅書）

▲漢堡排＋日式照燒醬超對味。（圖／翻攝YouTube）

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關鍵字：

麥當勞, 漢堡, 迷你漢堡, 蓮藕, 梅乾菜, 板烤雞腿堡

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