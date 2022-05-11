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Jisoo手中「粉色編織包」來自Lisa、IU愛牌　綁辮子出遊少女感激升

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記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Jisoo近日前往濟州島度假，昨一口氣連發美照，只見她少了活動上的華麗造型，綁起雙辮子化身「濟州姑娘」，回歸清純的少女裝扮，其中Jisoo手中的「粉色編織包」，則立刻成為了粉絲們的搜尋項目，這回Jisoo大方不藏私，直接分享手袋正是來自Lisa、IU、GD的「隱藏版愛牌」。

▲Jisoo編織包。（圖／翻攝自IG）

▲Jisoo前往濟州島度假，回歸清純少女的裝扮。（圖／翻攝自IG@sooyaaa__）

把握難得出遊的時光，Jisoo放下拘束，以輕便舒適的穿著旅遊濟州島，微涼的天氣裡Jisoo身穿一件kotelo的條紋針織外套來保暖，也給簡單的黑白搭配多一些花紋元素，兩條辮子上的髮圈像櫻桃一樣，童趣風的髮飾瞬間激升少女感。

▲Jisoo編織包。（圖／翻攝自IG）

▲Jisoo手上的「粉色編織包」成為粉絲們的焦點。（圖／翻攝自IG@sooyaaa__）

而相對簡約的穿搭裡，Jisoo手中的「粉色編織包」便成了亮點，省得大家苦苦搜尋，這次Jisoo大方在限時動態中直接標記品牌，原來這顆看起來軟萌療癒的鏤空編織手袋，來自韓國小眾品牌MISU A BARBE，以針織藝術與可愛設計立足，許多明星包括Lisa、IU、GD、宋旻浩⋯⋯都是愛用者。

▲Jisoo編織包。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa與宋旻浩戴的帽子正是來自MISU A BARBE。（圖／翻攝自IG@misuabarbe）

MISU A BARBE原先是以帽款爆紅，而後將編織手法運用到手袋上頭，也獲得廣大好評，粗線條的編織讓手袋看起來更為柔軟可愛，搭配各種繽紛色調相當療癒，且MISU A BARBE的價位比起精品可愛的多，像「Jisoo同款」不用台幣兩千元即可入手。

▲Jisoo編織包。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

Jisoo, 手袋, 編織包, Lisa, GD愛牌, MISU A BARBE

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