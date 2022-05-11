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吉吉哈蒂德大膽放送蜜桃臀　比基尼造型火辣辣

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▲▼Gigi Hadid 。（圖／IG）

▲吉吉哈蒂德上陣示範她為比基尼品牌Frankies設計的新品，大秀好身材。（圖／翻攝gigihadid IG）

記者陳雅韻／台北報導

27歲的美國超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）與前偶像團體「1世代」成員贊恩（Zayn Malick）育有1女，當媽媽後她依然保持窈窕體態，活躍於國際伸展台與精品圈，近日她更跨足設計，為中學時代同窗好友Francesca Aiello創立的比基尼品牌Frankies創作聯名新品，並親自上陣示範拍形象照，大方露出蜜桃臀，火辣指數破表。

▲▼Gigi Hadid 。（圖／IG）

▲吉吉哈蒂德放送蜜桃臀，辣度破表。（圖／翻攝gigihadid IG）

▲▼Gigi Hadid 。（圖／IG）

▲吉吉哈蒂德與Frankies創辦人、中學時代好友Francesca Aiello一起示範新泳衣。（圖／翻攝gigihadid IG）

吉吉哈蒂德與Frankies的聯名比基尼洩露她的少女心，偏愛小碎花、荷葉邊等元素展現甜美風格，但她也不忘展露身材優勢，推出數款大方展現蜜桃臀的褲子，盡顯她的自信美；而平日她也喜歡與女兒Khai穿母女裝，因此特別設計與成人款泳衣相同印花的兒童款，方便配成一套套親子裝。

▲▼Gigi Hadid 。（圖／IG）

▲喜歡和女兒穿親子裝的吉吉哈蒂德，此次聯名也設計小朋友泳裝。（圖／翻攝gigihadid IG）

儘管吉吉哈蒂德與贊恩的分分合合戀情讓人霧裡看花，但她保護女兒與照顧自己身心的努力無庸置疑。她靠多種類型的運動維持良好狀態，例如打拳擊抒解壓力並雕塑上半身與手臂線條，或游泳進行全身性的運動，讓她隨時站上舞台都光芒四射。

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關鍵字：

吉吉哈蒂德, Gigi Hadid

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