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戴口罩總是把底妝蹭掉怎麼辦？韓系掀起MSBB無粉底妝風潮，再也不怕脫妝尷尬

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、記者李薇攝

受到口罩的影響，底妝總是難以擺脫脫妝的困境，最近韓系就掀起一股MSBB（My Skin But Better）的無粉底底妝，僅透過妝前乳提亮膚色，讓瑕疵默默隱形，戴著口罩底妝仍乾淨清爽、不沾染，拿掉口罩後自然輕透的妝感、向尷尬素顏、脫妝斑駁說再見。

＃后 拱辰享雪白提亮防曬乳

▲MSBB,后,i’m meme,pony effect,dr,cink,防曬乳,妝前乳。（圖／品牌提供）

同樣帶有一點玫瑰蜜桃色的防曬乳，只要一點點就可以輕鬆提亮肌膚，打造出帶有光澤、白皙，卻又一點都不會暗沉的完美狀態，當然不僅潤色，還能夠達到防曬的效果，當然是一定要隨身攜帶，隨時補擦。

＃I’M MEME 我愛水凝好氣色妝前防護乳

▲MSBB,后,i’m meme,pony effect,dr,cink,防曬乳,妝前乳。（圖／品牌提供）

健康粉嫩的蜜桃色，搭配乳液狀質地，推開之後會出現水狀的輕透感，一抹就可以立刻吸收，創造出細緻明亮的膚色，而且可以立刻增添戀愛感的好氣色，不容易脫妝的效果，當然用起來就不怕脫下口罩的尷尬感。

＃PONY EFFECT 水透淨校色妝前乳

▲MSBB,后,i’m meme,pony effect,dr,cink,防曬乳,妝前乳。（圖／品牌提供）

PONY EFFECT旗下的單品很受到年輕女孩的喜愛，因為好用平價，當然受到歡迎，最近又在推出全新水透淨校色妝前乳，針對臉部容易泛紅的女孩設計，一抹就可以輕鬆潤色，創造出清澈的白皙感膚質，當然也是口罩妝必備。

＃DR.CINK 禦黑高效光感防曬乳

▲MSBB,后,i’m meme,pony effect,dr,cink,防曬乳,妝前乳。（圖／品牌提供）

專櫃醫美保養品牌DR.CINK推出全新的禦黑高效光感防曬乳，擁有膚色的潤色效果，可以幫助肌膚提亮，同時達到完美的防曬效果，校正膚色效果相當好，重點是完全不像有上妝的膚感，輕鬆打造出MSBB的自然淡顏妝。

關鍵字：

MSBB, , i’m meme, pony effect, dr, cink, 防曬乳, 妝前乳

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