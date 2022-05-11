金多美摘下FENDI韓國代言人！與李敏鎬、宋慧喬齊名　全白造型飄仙氣

▲FENDI官宣金多美成為韓國品牌代言人。（圖／FENDI提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

韓星金多美出演《梨泰院Class》、《那年，我們的夏天》走紅，空靈風格更受到時尚品牌青睞，FENDI稍早宣佈金多美為韓國品牌代言人，並釋出她演繹的最新形象照，畫面中金多美穿著貼身白色毛衣展現優雅身線，搭配新季包款，看來與品牌調性相當一致。

金多美以模特兒出道，精湛演技與高辨識度擄獲許多粉絲，早在2020年出鏡《W magazine》時，金多美就曾在封面造型中演繹FENDI與洛杉磯藝術家Joshua Vides 的插畫聯名，埋下與品牌合作伏筆。

而她最新摘下FENDI韓國品牌代言人頭銜，更是與先前陸續官宣的李敏鎬、宋慧喬齊名。對此她表示：「FENDI一直是創新意念和實驗精神的代名詞，為時尚圈呈現與別不同的創意視野。我深感榮幸能夠成為FENDI家庭的一分子。」





▲金多美演繹品牌當家Peekaboo ISeeU Petite & Micro ； Baguette包款。（圖／FENDI提供）

金多美在官方照片中，身穿品牌2022年春夏女裝系列的白色人造絲開襟毛衣及半截裙，一頭清新黑髮展現優雅模樣，同時搭配了品牌最新Peekaboo ISeeU Petite & Micro ，詮釋可愛的「1+1背法」，另也換上飾有FF標誌的 Baguette，全白造型非常搶眼。