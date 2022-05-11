悶熱不怕！夏季「不脫妝單品」推薦，延長底妝保鮮度

▲輕薄持妝是夏季底妝的兩大要件。（圖／品牌提供、翻攝自IG/laneige_kr）

記者曾怡嘉／綜合報導

天氣越來越悶，加上一整天戴著口罩，底妝脫妝率大增，這時應該換上夏季專用底妝為肌膚透透氣，《ET FASHION》盤點必買底妝，快看看哪個是你的心頭好吧！

▲Kanebo COFFRET D’OR無粉感綺肌持妝粉餅，1,050元。

粉餅含高油量，是Kanebo粉餅史上最高含油量的乳油製法，能創造柔滑服貼肌膚、修飾毛孔，很適合炎夏使用的奶油粉餅，將脫妝率降到最低。

▲RMK高效UV持妝隔離霜，SPF50/PA+++，30ml，1,400元。

具高效抗紫外線的防護力以及抑制泛油光、防止脫妝，長時間持續舒適膚況味肌膚打底。

▲PONY EFFECT 水透淨校色妝前乳，40g，690元。

利用光譜綠和紅色的互補色原理，可以完美修飾過敏、痘痘引起的泛紅區塊，同時帶點柔黃調，能修飾膚色不均，重點加強在暗沉或黑眼圈的部位，幫助自然提亮。

▲INTEGRATE 柔焦輕透美肌BB霜，30g，380元。

兼具透明感與高遮瑕力．同時含有玫瑰色微粒，推抹同時釋放粉嫩光澤，高保濕美容液與雙重玻尿酸添加，幫助增加持妝度。

▲I’M MEME 愛油切零毛孔蜜粉餅，290元。

滿臉油光不用擔心，粉末上臉自動打開柔焦濾鏡，完美親膚貼妝，油光、毛孔，通通都隱形。