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口風最緊的星座TOP 3！「水瓶」根本邊緣人，想說八卦還找不到對象

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

心事若無講出來，有誰人會知，雖然說這首老歌的意境恐怕只有阿伯阿姨懂，不過心裡有事一定要講出來才不會生病啊！12星座誰會是最守得住秘密的人呢？

12星座最佳傾聽者前三名

TOP1：金牛座

TOP2：處女座

TOP3：水瓶座

說到口風最緊、最可以放心聊天的對象，首推金牛、處女座，土象的這兩個人天生就是有耳無嘴，而且儲存秘密的容量大到一個驚人的境界，把心事向他們傾吐，他們不但會幫你保守秘密，還會分門別類的存放好，若干年後偶爾跟你聊起，還可以如同蝴蝶效應般把當年往事歷歷在你眼前回顧，但儘管幾年過去，除了你之外，除非海枯石爛，否則他們絕對至死不渝的為你保守秘密。

水瓶座沒那麼好聊，如果可以忍受他時不時的句點、天外飛來的冷笑話，說實在的，他們很可以是聊心事的好閨蜜，聰明的水瓶理解力高，不僅很快就能聽懂你的點，也能成為軍師替你出主意，重要的是他們在人群中根本是邊緣人一枚，就算有八卦想說都還找不到傳播對象呢（笑）！

12星座口風最鬆前三名

TOP1：雙子座

TOP2：牡羊座

TOP3：射手座

有人口風緊就會有人口風鬆，12星座中聊心事最母湯的，莫過於雙子莫屬，但說真的，雙子其實是所有星座中最好聊天的對象，他們心細膽大，可以從很多蛛絲螞跡中察覺你內心有事，加上好奇心強，能用各種方式把你的心事「勾」出來，跟雙子聊天絕對能讓人把心裡的話一洩千里，壞就壞在雙子是天生的報馬仔，好像多一句八卦就能多賺到業績獎金一般，愈是提醒他們不能說，他們愈是會癢得到處說，想把秘密跟他講，不如拿個大聲公跟全人類講！

名列二、三的牡羊和射手，他們人生光明磊落坦蕩蕩，向來就是沒有地雷沒有陰影，因此別人的秘密自然也不是秘密，雖然不會刻意講，但就是會在某個不經意的MOMENT弄得人盡皆知，就算把你出賣了他們也會死不認錯嘴硬到底！

同場加映-12星座心事最多前三名

TOP1：雙魚座

TOP2：天蠍座

TOP3：處女座

話說12星座中，最需要找心事垃圾筒聊天的人，莫過於雙魚、天蠍這兩位水象人，因為個性敏感脆弱，內心有的沒的小劇場特別多，如果沒有固定釋放心事能量，久了內心恐怕就會發展出漫威宇宙大戲啊！

另外處女座務實認真，感覺整個都奉獻在工作居多，內心應該沒啥貓膩，不過壞就壞在他們心思細密，又很容易在意別人的眼光，心裡面的心事量也是大得驚人！

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

12星座愛情必勝攻略／風象星座篇：學著表達自己、控制情緒、了解對方

12星座情人貼心指數排行榜公開！TOP1暖心程度能夠把冬天一秒變夏天

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢, 金牛, 處女, 水瓶

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