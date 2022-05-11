郭雪芙新髮色被誤認Lisa！粉紅旋風「美少女戰士聯名」吳映潔也上身

記者鮑璿安／台北報導

女星郭雪芙日前染了一頭亮眼漸層粉髮色，畫面一曝光還被許多網友誤認是「韓團BLACKPINK 成員Lisa」。為搭配粉髮色，郭雪芙特別穿上法國輕奢品牌Maje 聯名美少女戰士限定系列單品，吹起粉紅旋風，這少女風聯名也讓宋芸樺、吳映潔上身演繹。

▲郭雪芙新髮色搭配Maje 聯名美少女戰士限定系列單品。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

郭雪芙因看了動漫「齊木楠雄的災難」，染了漸層粉髮色，恰巧Lisa也在前陣子染過同色系，讓網友不小心把兩位女神誤認。為呼應髮色，郭雪芙以Maje 2022春夏美少女戰士限定系列服裝上身，印花短版夾克搭配短褲的完整搭配，加上美少女戰士的剪影與品牌的四葉草Logo混合，彰顯甜美可愛氛圍。

▲宋芸樺穿著短版印花夾克。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

系列以三種流行的水洗顏色，藍色、粉色和黃色製造夢幻效果，同一身搭配也出現在宋芸樺身上，她選擇可愛的丸子辮子，並扣上夾克創造帥氣氛圍，一雙長腿更是搶眼。吳映潔則是穿著燈芯絨短版夾克，顯眼的美少女戰士剪影出現在胸前，搭配漁夫帽與抽繩褲裝，也是非常好搭配的選項，成功吹起粉紅旋風。

▲吳映潔上身Maje 聯名美少女戰士限定系列燈芯絨短版夾克。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

同時，KENZO春夏最後一個前導系列，新任創意總監Nigo以罌粟花為設計元素展開，因品牌創辦人高田賢三先生過去就將罌粟花視為自由的象徵，通過Nigo的潮人視角，轉化為清新可愛的紅色滿版印花，綻放在以美式工作服為靈感設計的府綢夏威夷襯衫、百慕達短褲，及秋冬大秀上出現的及膝長裙上，為春夏帶來清涼視覺享受。

▲《華燈初上》「阿達」章廣辰穿著短袖襯衫 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）