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痘痘長不停？皮膚科醫師教7大「祛痘好習慣」：別再亂摸臉

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▲▼ 皮膚科醫師教7大「祛痘好習慣」。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲皮膚科醫師表示，良好的生活習慣也能幫助改善長痘情況。

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝unsplash、pexels 、IG@yubi_190

你是不是也很困擾，明明自己清潔、控油都做好了，卻還是時不時就冒痘，到底該怎麼改善長痘情況？知名皮膚科醫師廖苑利就分享了7個「祛痘好習慣」，除了保養層面，包含飲食、生活習慣都很重要。

▲▼ 皮膚科醫師教7大「祛痘好習慣」。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

首先，廖醫師指出長痘的成因有很多，包含以下8種。

1.油脂分泌旺盛，角質栓塞增多。

2.飲食攝入過多糖分，像是奶茶、可樂，速食油炸食品也會影響荷爾蒙，增加皮脂分泌。

3.生理期、青春期或是疾病引起的雄激素分泌異常，會作用在皮脂腺細胞上，讓油脂分泌增加。

4.毛囊破裂、毛囊創口（皮損）的部位，更容易出現炎症，皮膚角質細胞多地增殖，也就更容易出現粉刺。

▲▼ 皮膚科醫師教7大「祛痘好習慣」。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

5.睡眠週期紊亂，生活、工作壓力大。長期熬夜會讓荷爾蒙分泌處於無法休息的狀態，導致不平衡，讓腎上腺源性雄激素飆升，進而給痘痘提供了生長的環境。

6.基因，有些人天生就更容易長痘。

7.遺傳，遺傳學研究認為，一些性激素代謝酶的基因與痤瘡的易感性增加有一定的關係。

8.雄性激素分泌的增加，容易促進皮脂分泌更多，就會造成毛囊過度角化、粉刺堆積，進而演變成痘痘。

▲▼ 皮膚科醫師教7大「祛痘好習慣」。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

因應痘痘生成主因和會加重痘痘情況的因素，想要祛痘、改善痘痘情況，可以從以下7件事做起，養成好習慣，讓肌膚更穩定，遠離痘痘危機。

＃多吃含有維C、維A的蔬果

多補充含有維生素A、維生素C的新鮮蔬菜水果，像是芭樂、奇異果、柚子、番茄、柑橘類和菠菜、青花菜等。

＃不亂摸臉

沒事別總用手摸臉，手上細菌是真的多。

＃培養良好作息

少熬夜，並盡量養成規律作息，固定的睡眠和起床時間。

▲▼ 皮膚科醫師教7大「祛痘好習慣」。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃維持床套整潔

定期換洗床單枕套，至少2週／1次，不然容易滋生細菌蟎蟲。

＃少吃高油高糖食物

少吃高糖、油膩的食物，這類食物會促進油脂分泌，容易導致長痘。

＃多吃魚、肉

多吃肉類、魚類等高蛋白、不含飽和脂肪酸的食物。

＃不隨便擠痘痘

不用雙手擠痘痘，手上細菌多，容易造成局部炎症擴大、細菌感染，甚至留下痘印痘疤。

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關鍵字：

保養, 護膚, 痘痘, 青春痘, 痤瘡, 原因, 成因, 祛痘, 習慣, 秘訣, 皮膚科醫師, 醫生, 廖苑利

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