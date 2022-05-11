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奇異博士的「魔法陣」變成甜甜圈、蚊香？腦洞大開既可愛又搞笑

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記者王則絲／台北報導

漫威電影《奇異博士2：失控多重宇宙》現正熱映中，全球都深陷熱潮當中，連日本知名的微型創作家「田中達也」也為之瘋狂，製作了一系列以奇異博士為主題的微型攝影，將奇異博士在電影中使用的超帥魔法陣，用甜甜圈、蚊香⋯⋯等意料之外的物品代替，畫面既可愛又搞笑，在網路被瘋轉。

▲田中達也奇異博士系列。（圖／翻攝自IG）

▲田中達也以奇異博士為題拍攝了一系列作品。（圖／翻攝自IG@tanaka_tatsuya）

日本微型攝影藝術家田中達也擁有相當高的人氣，也曾經來台辦過展覽，他擅長運用迷你人偶與日常生活中的小物做創意結合，並透過構圖攝影的方式呈現出一張張充滿巧思的可愛照片，常令人會心一笑。

▲田中達也奇異博士系列。（圖／翻攝自IG）

▲田中達也奇異博士系列。（圖／翻攝自IG）

▲田中達也將奇異博士的魔法陣替換成甜甜圈，畫面相當搞笑可愛。（圖／翻攝自IG@tanaka_tatsuya）

最近田中達也和大家一樣著迷於奇異博士的世界裡，以奇異博士在電影中常使用的魔法陣和空間傳送門為靈感，田中達也將之替換為各種「圓形」的日常物品。像是甜甜圈最為經典，中空外型與傳送門有異曲同工之妙，除了奇異博士之外甚至還讓王、莫度一起加入，三個人圍繞著甜甜圈的荒謬畫面，卻莫名的可愛。

▲田中達也奇異博士系列。（圖／翻攝自IG）

▲拿著蚊香施魔法的奇異博士。（圖／翻攝自IG@tanaka_tatsuya）

此外，奇異博士的魔法陣還化成了蚊香、橡皮筋、洋蔥圈、鳳梨罐頭片、量角器⋯⋯配上人偶認真的姿勢與嚴肅表情，令網友們看了狂笑不已，佩服田中達也實在是「腦洞打開」，太有創意了。

▲田中達也奇異博士系列。（圖／翻攝自IG）

▲田中達也奇異博士系列。（圖／翻攝自IG）

▲田中達也奇異博士系列。（圖／翻攝自IG）

▲田中達也奇異博士系列。（圖／翻攝自IG）

▲更多奇異博士的搞笑微型創作。（圖／翻攝自IG@tanaka_tatsuya）

►奇異博士此生最大恥度「脫褲」出鏡　喜感宣傳照釋出被讚：腿很長

關鍵字：

奇異博士, 田中達也

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