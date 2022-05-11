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網搜刷牙「6個壞習慣」，刷錯小心爛牙找上門

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▲▼網搜刷牙「6個壞習慣」。（圖／Unsplash）

▲許多人的刷牙習慣並不正確。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

每天都要刷牙清潔，不僅是維持好口氣，口腔健康更是重要的一環，雖然說天天都刷牙，但你真的刷對了嗎？6個傷牙齒的壞習慣別做，小心口腔問題找上門，還要花不少錢去修整牙齒呢！

#橫著刷牙

很多人都喜歡左右來回刷，其實這種刷法很難清到齒縫間的空隙，無法幫牙齒做到徹底清潔，這一手法還會磨損牙齒的牙釉質，若你是刷牙屬於力氣過大的人，磨損的會更為厲害。

#早餐後才刷牙

很多人都認為起床後吃完早餐再刷牙合理，有研究表示，飯前刷牙比飯後刷牙更利於保護牙齒，飯前將牙垢去除才能減少酸性物質的形成，飯後別忘了要仔細漱口。

#刷牙時流血就不刷了

刷牙遇到出血問題，可能是牙齦發炎或是牙周病的前兆，當刷牙出血時，請繼續堅持對的方式刷牙，這樣才能根本解決牙齦狀況，若因此而不好好清潔，狀況會越來越糟。

▲▼網搜刷牙「6個壞習慣」。（圖／Unsplash）

#軟刷毛牙刷比較好

不少人認為柔軟刷毛的牙刷較好，其實牙刷的挑選是個人狀況而定，像是牙周病患者需選擇較軟的刷毛，健康牙齒則需挑選軟硬適中刷毛，才不容易造成牙齦損傷。

#牙刷不壞就一直用

牙刷和口腔清潔也有著密切關係，因此牙刷需要定期更換，因用久了底部可能會殘留一些牙膏和食物碎屑，導致細菌孳生，建議三個月就要換一次，另外家人也不要把牙刷都放在同個杯子裡，以免增加病毒傳播風險。

#口氣清新的牙膏能除口臭

坊間很多強調口氣清新的牙膏，但牙膏清新味道只會在口中短暫停留，若有口臭問題得找出源頭，除了徹底清潔外，一些不良生活習慣也要改變，才能看得出效果。

關鍵字：

刷牙, 壞習慣, 清潔, 口腔清潔

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