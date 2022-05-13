洗手免接觸！電動泡泡機＋補充瓶才765元　防疫必備味道超好聞

文／C編

受到疫情的影響，現在回到家第一件事，就是先把雙手洗乾淨，然後換下外出的服裝，直接洗澡當然更好，把全身上下清理乾淨，再安心做其他事或好好放鬆。「Her森森」推出「JOJOGO 極緻微米電動泡泡機」並加贈2瓶慕絲補充瓶，零接觸就可以把手部清潔乾淨，家裡的每個洗手台都應該放一個。

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▲JOJOGO 極緻微米電動泡泡機，加贈2瓶慕絲補充瓶，原價1480元、特價765元，點我購買。



手部是最容易接觸到外在髒污的部位，像是外出買民生用品或是到醫院做例行性的檢查，都需要手部去接觸電梯、物品或是健保卡之類的東西，很難一直保持乾淨整潔，接著摸到眼睛、口鼻等，會增加染疫的風險，所以一回家應該立刻先洗手，確保手部乾淨之後，再做其他的事情。

若擔心使用肥皂洗手，有接觸的風險，可沖洗式的電動泡泡機是不錯的選擇，專利鍵控式自動泡泡機，可隨心所欲連續快速出泡不間斷，極細孔徑的雙極分離泡沫篩網，每3秒產生1000萬顆極緻微米泡沫，IPX6等級全機防水，清洗、淋浴都沒問題。

不僅是鍵控式出泡，升級版磁吸式USB充電，充電方便不怕受潮、進水，內建高聚合物鋰電池，充電一次2小時可用60天，壓出來就是慕斯泡泡，沐浴時更容易塗抹於肌膚上，比一般傳統沐浴乳更節約使用量，易充洗、低殘留、溫和不刺激。

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「Her森森」就推出「JOJOGO 極緻微米電動泡泡機」，加贈2瓶慕絲補充瓶，原價1480元、特價765元，等於可以拿到3款台灣製造的活氧泡泡沐浴慕絲，包括海洋保濕、花香淨白、檸檬馬鞭草清爽3款，不管是洗手、洗澡都能滿足，邊洗邊按摩，非常療癒舒適。