fb ig video ETtoday search mobile

婚前該不該同居？她揭婚後「2大問題」天天吵到心累　網：做不到就放生

>

實習記者施至真／綜合報導

感情問題百百種，從遇到心儀對象開始，到交往、結婚，生活上都會面臨許多不同的課題，像是遇到爭執該如何解決、付款需不需要AA制、交往到底該不該同居……等等。近日一名女網友在Dcard以「如果有同居過，我不會結婚」發文，表示另一半的生活習慣和居家環境真的讓自己很不習慣，為此吵架到快要有心理疾病了，文章一出，網友紛紛留言鼓勵，並提到「應該先訂生活規章，做不到就放生」。

▲婚前同居超重要。（圖／翻攝IG@tvn_dramaVerified）

▲婚前嘗試同居，才能了解彼此生活習慣。（圖／翻攝IG@tvn_drama，下同）

原PO表示和老公結婚的半年以來，經常因為生活習慣以及居住環境，而感到適應不良，這些問題也成為和老公經常吵架的原因。原PO提到自己的原生家庭管教很嚴格，因此不能接受男女婚前同居的行為，也因此在婚後才發現，自己和另一半的生活方式、型態非常不同，並表示如果曾經同居幾個月，絕對不會結婚。

舉例像是，原PO的老公會在房間裡面抽煙，且無論距離多近，都一定要原PO幫忙拿東西，其餘的瑣事並未提及，但居住環境貼近大自然，許多昆蟲到處亂竄，也讓她直呼「很恐怖」，讓人受不了。網友紛紛留言，「早點發現早點結束，不然真的能忍受一輩子嗎」、「結婚不是為了降低自己的生活品質，所以婚前一定會徹底搞清楚，並和對方說明白，如果無法配合就掰掰」、「生活習慣可以改，個性比較重要」、「和先生好好談談，講好各自底線，各退一步」。

▲婚前同居超重要。（圖／翻攝IG@tvn_dramaVerified）

不過也有網友認為，原PO列的項目不用同居就能知道，像是會抽煙、居住地偏遠等，因此實際促成這些問題的並不是婚前有沒有同居的問題，而是因為戀愛腦，而沒有把這些生活瑣事放在心上。

有網友提到，一段好的愛情是建立在舒服上，有些人會覺得只是生活上的小事，忍忍就好，但日積月累感情很容易就出問題，或是壓抑久了，最後自己的心理出狀況，因此即使原本沒有同居的習慣，也可以在兩人決定結婚之後，嘗試同居，了解彼此生活上的習慣，並事先訂定生活規章，也能避免類似情況發生。

▲婚前同居超重要。（圖／翻攝IG@tvn_dramaVerified）

►瘦子魅力值爆表！網疑惑「8+9外型為何受女生喜歡」　曝2關鍵最重要

►其實喜歡已經開始　5個小舉動透露對方「對你有意思」

關鍵字：

情侶, 同居, 結婚, 兩性議題, 生活習慣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

值得被愛的「星座＋血型」組合TOP3　遇上O型天秤座是你的福氣

值得被愛的「星座＋血型」組合TOP3　遇上O型天秤座是你的福氣

對待感情最專一的3大星座！Top 1不輕易付出真心，一旦認定就超寵你

對待感情最專一的3大星座！Top 1不輕易付出真心，一旦認定就超寵你

第一眼看到小鳥還是人臉？直覺答案揭露你的「真實內心」

第一眼看到小鳥還是人臉？直覺答案揭露你的「真實內心」

孫芸芸10萬深V露腰裝好辣　百萬名牌包掛成「香奈兒樹」更狂 她問「看得懂洞洞鞋嗎」　金世正私服也出現，網評價兩極：不能理解 張員瑛「機場生圖」堪比時尚大片！全身精品＋12頭身狂殺底片 「五星級枕頭」兩個7920元→999元　石墨烯材好處多、支撐頭部一覺到天亮 堅果是好物！營養師曝「優質蛋白質食物」，別再只吃雞胸肉 人生好難？總是感到不幸福，或許和「5件事」有關 《怪奇物語》18歲米莉芭比布朗變了！「紅毯造型顯老」網驚：38歲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面