婚前該不該同居？她揭婚後「2大問題」天天吵到心累　網：做不到就放生

實習記者施至真／綜合報導

感情問題百百種，從遇到心儀對象開始，到交往、結婚，生活上都會面臨許多不同的課題，像是遇到爭執該如何解決、付款需不需要AA制、交往到底該不該同居……等等。近日一名女網友在Dcard以「如果有同居過，我不會結婚」發文，表示另一半的生活習慣和居家環境真的讓自己很不習慣，為此吵架到快要有心理疾病了，文章一出，網友紛紛留言鼓勵，並提到「應該先訂生活規章，做不到就放生」。

▲婚前嘗試同居，才能了解彼此生活習慣。（圖／翻攝IG@tvn_drama，下同）



原PO表示和老公結婚的半年以來，經常因為生活習慣以及居住環境，而感到適應不良，這些問題也成為和老公經常吵架的原因。原PO提到自己的原生家庭管教很嚴格，因此不能接受男女婚前同居的行為，也因此在婚後才發現，自己和另一半的生活方式、型態非常不同，並表示如果曾經同居幾個月，絕對不會結婚。

舉例像是，原PO的老公會在房間裡面抽煙，且無論距離多近，都一定要原PO幫忙拿東西，其餘的瑣事並未提及，但居住環境貼近大自然，許多昆蟲到處亂竄，也讓她直呼「很恐怖」，讓人受不了。網友紛紛留言，「早點發現早點結束，不然真的能忍受一輩子嗎」、「結婚不是為了降低自己的生活品質，所以婚前一定會徹底搞清楚，並和對方說明白，如果無法配合就掰掰」、「生活習慣可以改，個性比較重要」、「和先生好好談談，講好各自底線，各退一步」。

不過也有網友認為，原PO列的項目不用同居就能知道，像是會抽煙、居住地偏遠等，因此實際促成這些問題的並不是婚前有沒有同居的問題，而是因為戀愛腦，而沒有把這些生活瑣事放在心上。

有網友提到，一段好的愛情是建立在舒服上，有些人會覺得只是生活上的小事，忍忍就好，但日積月累感情很容易就出問題，或是壓抑久了，最後自己的心理出狀況，因此即使原本沒有同居的習慣，也可以在兩人決定結婚之後，嘗試同居，了解彼此生活上的習慣，並事先訂定生活規章，也能避免類似情況發生。

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