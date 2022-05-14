國際牌吸塵器20900元→17010元　不再受線干擾、3小時就充飽電

文／C編

待在家的時間變長了，環境清潔更重要，吸塵器是方便且必備的小家電，無線設計早已熱銷，隨手一拿就能打掃，比起傳統式的吸塵器方便太多，也更不會發懶不想吸地。「Her森森」推出「國際牌無線手持吸塵器」，原價20900元、特價17010元，直送到家，完全免運，可以立刻把家裡打掃乾淨。

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▲國際牌 無線手持吸塵器 MC-SB85K-H，原價20900元、特價17010元，點我購買。



這次推出的國際牌無線手持吸塵器，採用無線的設計，再也不需要被電線纏住，走到哪裡吸到哪裡，負離子科技99%除菌，吸塵同時除菌，清潔更安心，搭載多重過濾系統，有效過濾懸浮微粒，99%乾淨排氣。

除了除菌效果，這款手持吸塵器也搭載獨家零卡吸頭，革命性的雙錐吸頭加上平滑滾輪，在地板上吸到頭髮，可以避免卡毛問題，輕鬆吸好、吸乾淨家中各個角落。全水洗集塵盒，能夠徹底洗淨，防止細菌滋生、去除異味。

一般這種手持式吸塵器最令人擔心的就是重量問題，但這款無線手持吸塵器才2kg，女孩都可以輕鬆拿起來，不會有過重的狀況出現，3小時充電就可以把電池充滿滿，立刻就可以拿起來吸地板，不用等很久的快充，當然可以讓居家迅速變乾淨。

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「Her森森」推出「國際牌無線手持吸塵器」，原價20900元、特價17010元，只要入手就可以享有免運的優惠，限時秒殺，想要入手要趕快。