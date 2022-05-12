RICHARD MILLE粉紅陀飛輪錶為高球好手圓夢　驚人抗震性好威

▲RICHARD MILLE與美國高球好手Bubba Watson合作10年，發表RM 38-02 BUBBA WATSON陀飛輪腕錶。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

RICHARD MILLE與美國高爾夫球名將Bubba Watson合作邁入第十年，迎來雙方共同開發的第三款陀飛輪機芯、亦是第四款以Bubba名字命名的錶款RM 38-02 BUBBA WATSON陀飛輪腕錶，錶殼與機芯結構採用他的幸運色—粉色裝飾，全球限量50只，讓他興奮表示：「十年了！我一直鼓勵Richard先生推出一款粉色腕錶。終於，願望成真了！」

▲RICHARD MILLE RM 38-02 BUBBA WATSON陀飛輪腕錶的粉色設計是向Bubba Watson代表性的Ping發球杆致敬。





▲Bubba Watson願望成真，如願戴上粉色的RICHARD MILLE RM 38-02陀飛輪腕錶。

為高爾夫球選手打造錶款，特別是像Bubba Watson以長打著稱的頂尖選手，RICHARD MILLE深知腕錶必須要能夠承受急停和劇烈加速所帶來的壓力，經過不斷研發與試煉，催生出內外兼具的RM 38-02 BUBBA WATSON陀飛輪腕錶，錶殼均由獨一無二的粉色和白色Quartz TPT®石英纖維以及Carbon TPT®碳纖維材質製成，成功克服將不同顏色與材質相結合的高難度技術挑戰，實踐品牌摯友Bubba Watson渴望擁有一只粉紅錶的夢想。

▲RICHARD MILLE RM 38-02 Bubba Watson陀飛輪腕錶限量50只，透明錶背可欣賞RM38-02手動上鍊機芯。

不僅在色彩上著墨，RICHARD MILLE也講求佩戴的舒適性，RM 38-02 BUBBA WATSON陀飛輪腕錶的2點鐘到5點鐘位置錶殼一側特別延展拉長，可避免扭矩限制錶冠摩擦手腕；而鏤空錶圈設計突出了此款腕錶的運動風格，並由Carbon TPT®碳纖維與粉色Quartz TPT®石英纖維中層錶殼形成美妙的對比。

▲RICHARD MILLE RM 38-02 Bubba Watson陀飛輪腕錶的Carbon TPT®碳纖維與粉色Quartz TPT®石英纖維中層錶殼形成美妙對比。

隨著高爾夫球運動員體能及科技的進步，全新的訓練技巧讓選手們擊球更遠，而新材質的問世也讓高爾夫球桿的製作技術更加精進，RICHARD MILLE創作高爾夫球錶也與時俱進，由於高爾夫球要承受高達50,000 g的加速度，代表RICHARD MILLE RM 38-02BUBBA WATSON陀飛輪腕錶必須能承受不低於10,000 g的衝擊力，品牌成功建構出穩固的空間，置入僅厚度9.19毫米卻有驚人抗震性的機芯，展現傲人的製錶工藝。

▲厚度僅9.19毫米的RM38-02手動上鍊機芯可承受不少於10,000g的強大衝擊力，令人驚奇。

成就RM 38-02 Bubba Watson陀飛輪腕錶中高抗震的RM38-02機芯，RICHARD MILLE無論材質與結構都相當講究，機芯底板採用Carbon TPT®碳纖維材質打造，支撐著五級鈦合金橋板，這些橋板將漸開線齒輪和裝有可變慣性擺輪的陀飛輪牢牢固定，而開放式橋板整合兩根穿過機芯兩側的管狀結構，以五級鈦合金製成並繪上粉色凸顯機芯的整體線條，也是向Bubba Watson標誌性的Ping發球桿致敬：此外，機芯背面的橋板也裝飾粉色微孔，呼應比賽時發球桿的圖案，每一個微小的細節，彰顯品牌追求卓越不凡的精神。