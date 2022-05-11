fb ig video ETtoday search mobile

別再「污名化」漢堡、巧克力　減肥期這樣吃照樣可以瘦

>

記者李薇／台北報導

減肥有很多東西不能吃，但是也有食物因此被「污名化」，好像吃了就會胖很多，其實只要掌控一些原則，大原則不變，這幾樣小東西還是可以淺嚐，以下就是幾款被污名化的飲食菜單，包括：漢堡、起司、雪糕等，全都中獎，只要注意這樣吃，絕對沒問題。

1.漢堡

漢堡很多人都認為熱量超高，其實只要選對漢堡，一樣可以吃得超健康，翻開漢堡本身，其實就是肉、生菜、麵包，只要肉類不要挑選油炸、組合肉品，並且去除醬料，一樣可以吃到碳水化合物跟蛋白質，對身體是不錯又快速的選擇。

▲巧克力,雪糕,米飯,漢堡,起司,減肥,熱量,瘦身。（圖／pexels）

2.起司

起司裡面富含鈣、脂肪、蛋白質、維生素A、維生素B2，一片起司大約50大卡左右，營養豐富而且還充滿奶香味，其實是很好補充身體鈣質的單品，其實是可以吃的東西，只要清淡搭配，一樣是很好的營養品。

3.雪糕

冰淇淋、雪糕之類的單品，一聽就是飲食的大忌，但其實只要會挑，一樣可以吃出健康，選擇沒有反式脂肪、代可可脂、精煉植物油、人造奶油等，選擇相對低糖跟低脂的雪糕。

4.米飯

米飯是人體很容易獲得、也離不開的食物，只要搭配蔬菜跟肉吃，健康又營養，當然最重要的就是控制住量，每餐大約一個拳頭大的主食即可，不要太多，這樣就可以輕鬆獲得營養。

▲巧克力,雪糕,米飯,漢堡,起司,減肥,熱量,瘦身。（圖／pexels）

5.巧克力

巧克力也是可以吃的單品，特別嘴饞的時候，只要挑選可可含量72%以上的，含糖量較少的款式，吃起來對身體比較沒有負擔。

關鍵字：

巧克力, 雪糕, 米飯, 漢堡, 起司, 減肥, 熱量, 瘦身

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

台隆手創館引進2000組快篩　全台這10間店都有販售

台隆手創館引進2000組快篩　全台這10間店都有販售

屈臣氏1.4萬劑亞培快篩開賣　降價180元、每人限購一組

屈臣氏1.4萬劑亞培快篩開賣　降價180元、每人限購一組

毛孔粗大分3種：出油、缺水、衰老　按照這樣護膚一個月看到效果

毛孔粗大分3種：出油、缺水、衰老　按照這樣護膚一個月看到效果

試・開箱／女生包裡都該有一支美唇油　立刻豐唇還能帶來好氣色 夏天太熱！衛生棉、面膜都出沁涼版　不只消暑還能緊緻毛孔好划算 MET Gala／馬斯克買完推特首露面！帶超模媽媽走紅毯　銀髮貴氣逼人 MET Gala／不盤髮了！女星中分自然髮走紅毯　更顯飄逸好氣質 別再亂七八糟！北歐風床頭櫃下殺599元　大又深可收納各種小物 超準！「第一眼看到什麼動物」，精準剖析你的「內在性格」 星巴克5／11起「不限金額」買一送一　還有連續24天抽獎「現賺一杯」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面