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「愛情長跑」保持剛剛好的距離最重要！各自獨立才會珍惜彼此

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文／女子學　圖／翻攝免費圖庫unsplash、pinterest

從曖昧期到交往期，因為受到新鮮感和好奇感驅使，會很想要和對方多在一起、或時時刻刻都黏在一起。但隨著相處的時間愈來愈頻繁，雙方相互信任的關係變得更加牢固，相對的，彼此間的新鮮感也會逐漸消失。因此，無論處於愛情的哪個時期，保持一點距離感是很重要的。 如果妳和他的距離很近，例如每天都能見面，雖然短時間內就能了解對方的個性，但同時也會很快注意到對方的缺點。戀人之間如何保持剛剛好的距離感，應該怎麼運用距離感才能維持戀情的鮮度呢？

聯繫頻率由自己拿捏

▲保持剛好距離。（圖／翻攝免費圖庫）

不時時與對方聯繫、刻意減少見面或聯絡的頻率，保持一點點的神祕感，除了多給彼此留點獨處空間外，營造出一種「欲擒故縱」的心理，來激起對方的狩獵本能，就算心中早已鍾情於對方，也要稍微裝出若無其事的感覺，這一點從曖昧期開始就特別重要！

不過要做到「恰到好處的距離感」其實很難，因為「正確的距離感」因人而異，若是刻意保持過遠的距離，反而會讓雙方有異地戀的感覺，對於增進關係反而是一種阻礙。而距離過近、過分關注對方，不但容易滋生控制欲又會感到厭煩，可先觀察對方在戀愛中展現的行為，再拿捏出雙方覺得舒服的相處距離。

不過度干涉與束縛對方

戀愛時的交往過程，建立安全感與信賴感是情侶們穩固戀情、加深感情黏度很重要的事，同時也是最需要用心與花時間經營的。但即使是戀人關係，都有權利保持自己的隱私，沒有必要將所有事情都告知對方。如果因為自己心中的不安感而過度的干涉和束縛，只會讓雙方都感到痛苦，而且心理上也會覺得有負擔，進而變得無法相信對方，久了就容易發生衝突而結束關係。因此要學會營造信任感、不過度的干涉和束縛對方，還有適當的溝通也能消弭雙方心中部分的疑慮與不安。讓彼此都能擁有適當的空間去充實自己、享受與發展有興趣的事、尊重彼此的私生活，都是維持長久關係的關鍵。

不要過分依賴對方

▲保持剛好距離。（圖／翻攝免費圖庫）

適度地向對方展示自己的弱點是信任對方的一種表現，被依賴者也能享受著這種被信任的感覺。但如果過分依賴對方，就會不知不覺地上癮，增加對方的壓力之餘，更讓對方感到身心疲憊。如果想要繼續長久且牢固的關係，就不要過分依賴對方；如果真的很愛對方，那麼最好的的方式就是珍惜彼此的距離感，雙方各自獨立又互相依存更能讓戀情保有「質量」，這樣才能一起享受戀情的甜蜜，並向親密關係前進。

記得有一句話是這樣說的，「適當的距離能夠讓人產生一定的遐想，無論在任何時候、和他處於哪階段，都要保持著讓各自舒服的距離感，才能長久維繫情感。」

延伸閱讀：

感情裡面，要維持多遠的距離，才是最恰當的？心理學專家：「這是一個沒有標準答案的問題。」

交往最怕磨合期！兩性關係不可或缺的 5 個小秘訣：給予信任、驚喜，培養相同的觀點興趣

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

距離感, 安全感, 戀愛, 曖昧, 交往, 依賴, 信任, 女子愛分享, 女人心事

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