頭髮越來越少？6個「掉髮壞習慣」快改掉　熬夜、吃太少都NG

▲有些日常生活習慣會加速頭皮老化，加快掉髮速度。（圖／翻攝IG@kyo1122）

記者張毓容／綜合報導

現在有越來越多人有掉髮、頭髮變稀疏問題，撇除天生遺傳、年紀增長等不可抗力因素外，有不少人開始脫髮其實是因為日常生活或清潔上的錯誤行為，導致頭皮出問題、提前老化，像是以下6個NG壞習慣不趕快改掉，小心頭頂越來越禿、髮際線不斷後移。

NG 1：愛摳抓頭皮



不管是日常或洗頭時，頭癢的時候就用指甲抓一抓頭皮，會使使毛囊損傷，可能還會抓出傷口，容易感染發炎，傷害頭皮，使掉髮更嚴重。

▲洗髮前先梳頭能先將打結處梳開，避免拉扯掉落更多頭髮。（圖／翻攝IG@rahuabeauty）



NG 2：洗髮前不梳頭



洗頭前先梳頭可先將頭髮頭皮上的髒污去除一部分，並梳開髮絲打結處，洗髮時頭髮比較不易糾結。若沒先將打結處梳開，當頭髮淋濕後會更卡，容易因糾結拉扯，掉落更多頭髮，尤其是長髮、常染燙的人，更常發生。

NG 3：挑食或過度節食



飲食不均衡、過度節食都容易造成營養攝取不足，影響到頭皮頭髮健康，尤其缺少維生素B12、銅、鋅、鐵等營養，更會加速白髮提前現身，甚至掉髮。

▲常熬夜晚睡、睡眠不足都會影響頭皮健康。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki）



NG 4：常常熬夜晚睡



頭髮是在夜晚休息時緩慢生長，養成早睡早起、維持充足睡眠的習慣，能讓頭皮維持正常的新陳代謝和健康狀態，頭髮也會長得更快。相反來說，如果老是晚睡、睡眠不規律，會抑制頭髮生長，也會影響頭皮健康，更容易掉髮。

▲按摩可幫助改善頭皮血液循環，預防頭皮老化、掉髮。（圖／翻攝IG@avedajapan）



NG 5：洗頭時不按摩



按摩頭皮可幫助改善頭皮血液循環，維持頭皮健康，預防頭皮老化，也能減少掉髮，對於沒時間天天按摩的人來說，利用洗頭時按摩頭皮是最方便保養頭皮的作法。

NG 6：忽略頭皮防曬



紫外線不僅會傷害肌膚，也會加速頭皮老化速度，不僅會增加掉髮，更會使頭髮變黃變乾，甚至褪色，容易冒白髮。

►痘痘長不停？皮膚科醫師教7大「祛痘好習慣」：別再亂摸臉



►皮膚科醫師曝「長痘期保養」6大關鍵！忽略1步小心留痘疤



►伊能靜公開4款愛用「平價身體乳」！這罐不到200元、全家人都能用