凱特王子妃低調參加恐攻紀念活動　耳朵上「蜜蜂耳環」藏暖心意義

記者王則絲／外電報導

英國凱特王子妃（Kate Middleton）與威廉王子於10日出席曼徹斯特「光之林地」（Glade of Light）活動，以紀念在2017年恐怖攻擊中不幸喪生的22位民眾，凱特選擇了一件低調的外套連衣裙，一貫優雅的亮相，耳朵上則佩戴了一副「蜜蜂」造型的耳飾，其背後象徵了珍貴感人的意義。

▲凱特王子妃與威廉王子出席紀念館活動。（圖／達志影像）

於肅穆的活動場合上，凱特王子妃選穿MICHAEL KORS 2014的舊款外套式洋裝，低調而高雅，手中提著Polene手袋，與腳下的Rupert Sanderson絨布高跟鞋在色調上相呼應。

此外，凱特還戴上了一對「蜜蜂耳環」，是她特別向倫敦珠寶品牌VANLELES Diamonds委託訂製的，使用黃金、琺瑯、鑽石和藍寶石打造，此舉背後其實藏著暖心意義。

▲凱特王子妃的「蜜蜂耳環」是為向受難者致敬。（圖／達志影像）



2017年時歌手Ariana Grande在曼徹斯特市體育館舉行演唱會時，遭受恐怖爆炸攻擊，造成22人死亡，逾百人受傷。而蜜蜂是曼徹斯特的市徽，在恐怖攻擊發生後，許多人以蜜蜂代表團結與力量，及對抗恐怖主義精神的象徵，因此凱特王子妃的「蜜蜂耳環」，是為向受難的無辜民眾表示至高的敬意。

►Jisoo手中「粉色編織包」來自Lisa、IU愛牌 綁辮子出遊少女感激升

►高圓圓穿「7年前」ZARA裙街拍！舊衣重穿網驚嘆：身材都沒變