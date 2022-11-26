鯨魚也說yes的休憩咖啡站！勞力士「保護地球，恒動不息」計劃合作夥伴「藍色使命」、亞速爾群島

記者萬玟伶／綜合報導

蔚藍的海上也需要一方綠洲

滿足海底物種的日常所需更要維持生物多樣性！

就和沙漠中的綠洲一樣，海洋即使是一片能孕育上萬物種的水域，但仍需要一方綠洲，提供海洋生物生活中其他必須的營養，甚至一處遮蔽歇息的居所。然而不只是為了滿足海洋生物們的食衣住行，透過維持海洋生物多樣性，更是達到修護生態，進而永續海洋保護的關鍵！

位於北大西洋海域上、由9個島嶼組成的「亞速爾群島」，就是孕育出廣闊生命的海上綠洲。佔據著如此重要的生態地位，近來正式被勞力士「保護地球，恒動不息」計劃合作夥伴「藍色使命」，宣布加入「希望點（Hope Spot）」行列！

▲「亞速爾群島」成為藍色使命的新興「希望點」之一。（圖／勞力士提供）

持續關注海洋環境

傳奇探險家席薇亞・厄爾揪地方居民串聯「希望點」！

在提到「亞速爾群島」以前，不少人可能對於「藍色使命」與「希望點」仍略感陌生，但在了解這項計畫致力保護的海洋生態，以及當今面臨的威脅後，相信所有人幾乎都會同意持續關注並且立法保護的急迫性！

儘管人們的主要生活圈立基在陸地上，然而整個地球表面約有70%是由湛藍的海洋給溫柔包覆。古時的人們對於變化莫測的海洋甚是敬畏，但隨著科技演變、造就人定勝天的誤解，陸地上的人類即使再親近海洋，生活中不經意的舉動，仍舊對海洋造成不可回溯的嚴重傷害。即使人們難以親見海洋的污染，但海域與陸地兩者相互影響、彼此依附共存，陸地上的人們絕不能夠置身事外。傳奇探險家席薇亞・厄爾（Sylvia Earle），早在40年前便將海底世界的湛藍與污染，盡數呈現在世人面前，並敲下海洋保護的一記警鐘。

▲席薇亞・厄爾（Sylvia Earle）。（圖／勞力士提供）

勞力士「保護地球，恒動不息」計劃支持一直關注海洋環境的席薇亞・厄爾，雙方以關注海洋為交會點，彼此長期密切合作。席薇亞・厄爾於1982年起擔任勞力士代言人，2009年即以創辦人的身分創立海洋保護組織——「藍色使命」（Mission Blue）計畫，目前勞力士「保護地球，恒動不息」計劃正支持著此組織，鼓勵倚海而居的社區與人民起身共同捍衛海洋生態。

保護，不單純只是一句口號，對於「藍色使命」來說更是如此，在發現需要被人們特別珍視的海域時，「藍色使命」先以申請「希望點」為前期目標，透過當地活動凝聚社區居民的互助精神，鼓勵臨海而居的人民關注海洋，同時也捍衛自己與下一代的未來和健康，並進一步引起生態團體甚至學者等專業人士的重視。甚至在相互合作下，將專業的海洋知識帶進社區，由社區居民主動早先一步做出改變，訂下對海洋保護的承諾。

▲希望點以及保護區的設立，相當仰賴在地社區居民對於生態保育的態度。（圖／勞力士提供）

然而，若想進一步守護「希望點」，仍是需要立法，才能有效遏止污染擴大。於是，「藍色使命」至今不僅與超過200個當地及全球保育組織合作，也直接與近70個國家的社區攜手，透過傳播力更廣的社交/傳統媒體、紀錄片、海底網路攝影機及網路研討會等方式，竭力將海洋景象被更多人觸及看見，並一同加入呼籲將全球各個希望點納入「正式保護」的行列，期盼藉由制定規範、修護需要重新平衡的海洋生態，進而串聯全球海洋保護網絡，才能有效地達到海洋永續的目的。

海底總動員趕路的「休憩咖啡廳」

亞速爾群島「磁吸上百種生物」關鍵全因為「它」！

誠如全球其他140多個「希望點」一樣，近來被列為極需保護、位於葡萄牙外海的「亞速爾群島」，主要由9個島嶼組成，是大西洋中部孕育豐富生命的綠洲！「亞速爾群島」之所以能「磁吸」百種生物以及多達25種鯨類動物，主要原因即是沉蔽附近的海底火山，蘊含豐富肥沃的營養，讓鄰近或流經的生物全都「慕名而來」，因此被專家學者戲稱為「海底公路的中途休憩站」或是「海底咖啡館」。

做為海底世界的熱鬧中繼站，「亞速爾群島」最大宗的客戶群為分屬於數百種物種的北大西洋遷徙動物，不過最知名也最吸睛的，莫過於鯨魚、鼠海豚甚至抹香鯨等20多種鯨類動物了！當游經此地，溫暖的水域提供多元且豐富的食物，讓牠們在路上大快朵頤，在地物種更是靠著這片得天獨厚的海域，得以繁衍壯大。這讓不少海底探險家在這裡，留下一張張海底生物與鯨群漫舞的絕美影像。席薇亞・厄爾甚至打趣地說，「在這裡建立『希望點』非常符合邏輯，你可以問問鯨魚，牠們都知道這裡有多特別！」

▲▼「亞速爾群島」周邊海域生態物種相當豐富。（圖／勞力士提供）

儘管豐富的生物多樣性，讓探險家與海洋學家都傾心不已，但隨之而來的捕魚、海岸建設、海洋運輸、污染、水底噪音、海洋垃圾等人類活動，正逐步對這個深海生態系統造成環境退化等嚴重威脅！18、19世紀時期，此地捕鯨活動盛行，慶幸的是，如今在地居民已摒棄這項傳統活動，在明白健康海洋環境的重要性後，更有人開始從事生態旅遊，藉由帶領民眾出海賞鯨時，將海洋保護甚至希望點設立的精神與必要性，深植遊客心中，深刻演繹出「社區互助」所帶來的生態共好。

有別於其他「希望點」致力於設立保護區的請願，相當幸運的「亞速爾群島」，很早就擁有一個關切海洋保護問題的地方政府。1980年代，當地政府即在周圍設立數個分散的小型海洋保護區。如今，作為主要支持方的「勞力士」與「藍色使命」，期盼與在地居民、地方政府和其他合作夥伴，將一個個小型保護區串聯成更大的海洋保護網絡。

為了有效地規劃社區保護活動，並對外進行推動與協調工作，每個「希望點」其實也都有一位能代表此區域，並親身參與保護工作的「大使（Champion）」。「亞速爾群島」的大使——克里斯多福・范姆（Christopher Pham），專門研究深海生態系統及塑膠污染，他表示：「將亞速爾群島列為『希望點』是我們推動當地海洋保護的重要一步。」此舉的確也將「亞速爾群島」的國際知名度迅速拉高，有望在2030年前實現擴大保護區的目標。

▲席薇亞・厄爾（左）與克里斯多福・范姆走在「亞速爾群島」希望點的沙灘上。（圖／勞力士提供）

保護海洋「受惠的」不僅有深海物種

超過140個「希望點」迄今持續翻轉社區力量與觀光能量！

勞力士「保護地球，恒動不息」計劃與「藍色使命」不僅僅希望喚起鄰近海洋社區的居民們，起身保護影響自己生活的海洋生態，同時他們也積極與眾多保育專家、企業家以及當地政府和國際的非政府／營利組織商討合作。迄今在全球成功設立超過140個的「希望點」，將在未來默默地為生態平衡甚至觀光產業發揮最大能量。

除了「藍色使命」，勞力士也積極透過其他合作與贊助計畫，致力推廣保護海洋。在這個追求生態共榮的世代，勞力士將持續站在探險家、研究者以及倡議人的身旁，成為保護地球生態最強而有力的後盾。