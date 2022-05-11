直播／LV旅行團出發！5／13早上飛到南加州的「研究所」看早春秀

▲LV 2023早春秀，在南加州索爾克研究所登場。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

早春總跟旅行劃上等號，無奈現在要到處走跳困難重重，除了翻照片回顧過去的旅行，跟著時尚大秀環繞世界也不失是個解饞的方式，LOUIS VUITTON（路易威登）2023早春秀，便移師美國的索爾克研究所（Salk Institute），在台灣時間5月13日早上9點45分登場，透過上方影片看直播，隨著模特兒的步伐，看見新系列同時感受加州氣息。

▲索爾克研究所建築由大師Louis Kahn於1965年操刀。（圖／翻攝Louis Vuitton IG）

在世界各地的知名建築舉辦早春秀，已是LV的慣例，2022早春秀選在巴黎近郊、已故以色列雕塑藝術家Dani Karavan的巨型創作「Axe Majeur」，超長的伸展台令人記憶猶新，2023年早春再度展開行程，前往位於加州聖地牙哥的索爾克研究所。

▲去年6月舉辦的2022早春秀，地點是巴黎近郊的Axe Majeur。（圖／品牌提供，以下同）

索爾克研究所不但在生命科學領域成就極高，建築也相當著名，由建築大師Louis Kahn於1965年打造，極具對稱性的設計，讓視線從遠方的海面拉近到建築中央的小渠道，每年春分及秋分，夕陽會正好照耀在渠道上，有著精密計算又十分浪漫。

▲索爾克研究所對稱的建築、從遠方海洋延伸而來的光線，充滿力量。

創意總監Nicolas Ghesquiere會端出什麼樣的作品，在索爾克研究所的建築中又會如何呈現，令人期待，5月13日早上9點45分看直播，無法跟上也可以等回播，總之記得看影片，透過螢幕呼吸到加州空氣，了解最新時裝。

▲LV新推出的《地中海Travel Book》。

除了早春大秀是繞著地球旅行，LV旅遊書推出新作也是每年春天的大事，每回邀請不同的藝術家創作，今年由法國插畫家Aurore de la Morinerie操刀，完成了《地中海Travel Book》，160頁的旅遊書中，有她的70幅畫作以及傳記、旅行見聞，帶領讀者進入地中海的美麗世界。

▲《地中海Travel Book》與法國插畫家Aurore de la Morinerie合作，內頁中有她的畫作。

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