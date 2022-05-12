Rosé、貓女跨海撞包！YSL最新「購物包」太好看　火速變爆款

記者王則絲／台北報導

BLACKPINK成員Rosé日前被捕捉到的機場私服中，背上了一顆巨大醒目的YSL「購物包」，而其實不只Rosé，新一代「貓女」柔伊克拉維茲（Zoe Kravitz）、小賈斯汀老婆海莉比伯（Hailey Bieber）也在私服中背上，女星們跨海撞包，足見這款手袋推出短時間內便已成爆款。

▲Rosé日前的機場穿搭中，以帥氣打扮背上YSL最新爆款包。（圖／品牌提供）



Rosé日前在機場現身時，穿著一身黑白西裝造型，十分率性瀟灑，可見儘管平時甜美的Rosé，帥起來可就沒男生的事了，她身上的新包包也是一大亮點，該款為SAINT LAURENT 2022夏季全新推出的「ICARE」購物包款，大尺寸外型在小包當道的市場裡反其道而行，卻是脫穎而出，短時間內就成為爆款it bag，包括貓女、海莉比伯也都將之納為私服搭配的法寶。

▲「貓女」柔伊克拉維茲（Zoe Kravitz）、小賈斯汀老婆海莉比伯（Hailey Bieber）也在私服中背上。（圖／翻攝自IG@zoeisabellakravitz、haileybieber）



「ICARE」購物包以柔軟的NAPPA小羊皮製成，佐以菱格絎縫工藝，加上巨大的YSL Logo金屬標，洋溢低調內斂的質感，而這款包之所以能火紅，大概是因為「2 Way」的背法實在太酷太美。

從KOL莫莉的穿搭造型中可以看到，她完整呈現了YSL購物包的兩種背法，將包款兩側外翻，或是以內側金色鍊條固定往內摺變成梯形，可以隨心情轉變交替使用，同一個包卻帶來不同感覺，簡直燒翻了。

▲莫莉完美示範YSL購物包的兩種背法。（圖／翻攝自IG@molly_chiang）



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