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網瘋傳「洗澡習慣」心理測驗！「先洗哪裡」秒看真實性格脾氣

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▲▼ 「洗澡習慣」心理測驗看真實性格 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

每個人天天都要沐浴清潔，而洗澡不僅是為了洗淨身上髒污與疲累，更是一種放鬆心靈，跟自己相處的私密時光，但你知道嗎？其實洗澡竟還能反映出一個人內心潛在的性格脾氣！網上瘋傳「洗澡習慣」的心理測驗，從洗澡先洗哪裡就能看出你的真實性格。

【測驗問題】

平時洗澡的時候，習慣先從哪裡開始洗？

1：先洗頭髮

2：先洗臉

3：先身體

4：先刷牙

▲▼ 「洗澡習慣」心理測驗看真實性格 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

1：先洗頭髮

習慣先洗頭髮的人，通常對自己比較有自信，且內心很獨立堅強，對於自己有把握的事情一定會做到完美，很擅長在每件事中找到重點。這類型的人不怕挫折或困難，但個性有時會太過固執，可能會因對自己過於自信而聽不進周遭人的提醒勸告，導致吃虧或失敗。

▲▼ 「洗澡習慣」心理測驗看真實性格 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

2：先洗臉

先洗臉的人平時很平穩隨和，但一旦被惹怒就猶如火山爆發，一發不可收拾，嚇壞周遭人。其實這類型的人，平常不會隨意發脾氣，就算遇到生氣、不合理的事，也只會自己悶在心中氣憤不平，不會隨意怒罵、表現出來，但這樣一來也容易累積過多情緒在心裡，時間一久，可能會因為一件小事就爆發，尤其是長期讓你感到不悅的人。

▲▼ 「洗澡習慣」心理測驗看真實性格 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

3：先洗身體

先洗身體的人，通常心思很細膩周密，做任何事時都習慣全盤一起考慮，希歡讓所有事情都在自己掌握中，但有時候也容易想太多，反而會造成一些不必要的麻煩。此外，就算面對危機或恐懼，也常常能臨危不亂，讓周遭的人佩服，同時又覺得你很有距離。

▲▼ 「洗澡習慣」心理測驗看真實性格 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

4：先刷牙

選擇先刷牙的人，自我保護的意識很強烈，對人常有防備心，習慣跟別人保持距離，尤其對陌生人絕不隨意往來或示好，對於初次見面或不熟的人來說，會覺得你是個很冷漠、難以親近的人，但相處久了就會知道，其實這類型的人對於自己認定的親朋好友非常好，很願意付出。

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關鍵字：

心理測驗, 測試, 運勢, 洗澡, 習慣, 個性, 性格, 脾氣

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