A.R.M.Y快搶！蘭芝BTS聯名唇膜獨家開賣　NARUKO推超萌BT21系列

▲BTS聯名款小熊軟糖唇膜和BT21聯名保養系列勢必掀起搶購潮。

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供、翻攝品牌官網

A.R.M.Y們快準備好荷包開搶，最近有不少BTS防彈少年團相關的聯名款美妝即將開賣！包含去年在韓國一開賣就引發搶購潮的BTS聯名限定款蘭芝晚安唇膜，台灣終於將在5/14限定開賣；而NARUKO則推出由BTS創造的「BT21」聯名系列包裝，還有超可愛又實用的滿額贈，就算不是粉絲都很值得收。

▲LANEIGE BTS 聯名限量版 晚安唇膜，20g，NT$700。



BTS防彈少年團可說是目前現今最紅的韓流人氣天團代表，不僅音樂成績頻頻刷新世界紀錄，魅力更是燒遍全球，受到全球無數A.R.M.Y(BTS粉絲的暱稱)喜愛。

而韓國美妝集團Amorepacific愛茉莉太平洋首次與BTS聯名，由旗下品牌蘭芝LANEIGE推出「BTS紫」專屬特別版晚安唇膜，去年底在韓國一推出就被瘋狂搶購，繼今年5月初香港上市後，台灣也終於引進了！

▲這款聯名唇膜更加上小熊軟糖的香氣。



睡美人晚安唇膜本來就是蘭芝的人氣明星商品，每年熱賣200萬顆，還曾獲得Dcard網友熱推唇部保養品Top 3。這次推出「BTS紫」聯名款小熊軟糖晚安唇膜，在唇膜瓶身及包裝上均印有BTS標誌，以及巡迴演唱會「PERMISSION TO DANCE ON STAGE」標誌圖案，唇膜更配上小熊軟糖的香氣，傳遞出「Sweet Purple Dreams!就愛醬紫熱愛生活」的訊息，帶給A.R.M.Y滿滿的正能量。

▲BTS聯名唇膜將於5/14於蝦皮開賣。



這款BTS聯名唇膜將於5/14～5/15蝦皮商城超級品牌日獨家開賣，還加送藍牙喇叭＋BTS明信片，目前蝦皮網頁上已經可以看到商品介紹了。

▲NARUKO推出「BT21限定系列」和全新卸妝巾。



除了蘭芝外，美容教主牛爾老師創立的保養品牌NARUKO則是推出由BTS成員和LINE FRIENDS攜手創造的卡通角色「BT21」限定系列包裝。不僅以象徵天然植萃配方的綠色加上BT21 The Green Planet系列的文青畫風，將品牌最熱賣的茶樹抗痘3大產品：粉刺寶、美白寶及痘痘油換上超萌的全新限定包裝，還推出專為油痘肌設計的全新產品「茶樹神奇溫柔卸妝巾-BT21限量版」，且在官網購入2件還能獲得只送不賣的「吸吸哈哈零油紙」。

▲還有屈臣氏獨家的限定鐵盒組。



此外，在屈臣氏還有獨家推出的限定鐵盒包裝，有著萌萌BT21角色的收納鐵盒中，一口氣收入茶樹抗痘粉刺寶、茶樹痘印美白寶、茶樹神奇痘痘油等「茶樹擊痘三寶」。

▲還有3款超可愛的限定滿額贈。



而除了BT21系列包裝和全新限定商品，更加碼推出3款超可愛又實用的滿額贈，包含「隨便擦都亮晶巾」BT21七位角色全員到齊，與他們專屬的代表色；散發茶樹精油的「吸吸哈哈零油紙」；和兩款不同風格BT21 The green planet印花束口袋「哩哩叩叩好好袋」（屈臣氏限定）。

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