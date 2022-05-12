fb ig video ETtoday search mobile

A.R.M.Y快搶！蘭芝BTS聯名唇膜獨家開賣　NARUKO推超萌BT21系列

>

▲▼蘭芝BTS聯名＋NARUKO。（圖／品牌提供）

▲BTS聯名款小熊軟糖唇膜和BT21聯名保養系列勢必掀起搶購潮。

記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供、翻攝品牌官網

A.R.M.Y們快準備好荷包開搶，最近有不少BTS防彈少年團相關的聯名款美妝即將開賣！包含去年在韓國一開賣就引發搶購潮的BTS聯名限定款蘭芝晚安唇膜，台灣終於將在5/14限定開賣；而NARUKO則推出由BTS創造的「BT21」聯名系列包裝，還有超可愛又實用的滿額贈，就算不是粉絲都很值得收。

▲▼蘭芝BTS聯名＋NARUKO。（圖／品牌提供）

▲▼蘭芝BTS聯名＋NARUKO。（圖／品牌提供）

▲LANEIGE BTS 聯名限量版 晚安唇膜，20g，NT$700。

BTS防彈少年團可說是目前現今最紅的韓流人氣天團代表，不僅音樂成績頻頻刷新世界紀錄，魅力更是燒遍全球，受到全球無數A.R.M.Y(BTS粉絲的暱稱)喜愛。

而韓國美妝集團Amorepacific愛茉莉太平洋首次與BTS聯名，由旗下品牌蘭芝LANEIGE推出「BTS紫」專屬特別版晚安唇膜，去年底在韓國一推出就被瘋狂搶購，繼今年5月初香港上市後，台灣也終於引進了！

▲▼蘭芝BTS聯名＋NARUKO。（圖／品牌提供）

▲▼蘭芝BTS聯名＋NARUKO。（圖／品牌提供）

▲這款聯名唇膜更加上小熊軟糖的香氣。

睡美人晚安唇膜本來就是蘭芝的人氣明星商品，每年熱賣200萬顆，還曾獲得Dcard網友熱推唇部保養品Top 3。這次推出「BTS紫」聯名款小熊軟糖晚安唇膜，在唇膜瓶身及包裝上均印有BTS標誌，以及巡迴演唱會「PERMISSION TO DANCE ON STAGE」標誌圖案，唇膜更配上小熊軟糖的香氣，傳遞出「Sweet Purple Dreams!就愛醬紫熱愛生活」的訊息，帶給A.R.M.Y滿滿的正能量。

▲▼蘭芝BTS聯名＋NARUKO。（圖／品牌提供）

▲BTS聯名唇膜將於5/14於蝦皮開賣。

這款BTS聯名唇膜將於5/14～5/15蝦皮商城超級品牌日獨家開賣，還加送藍牙喇叭＋BTS明信片，目前蝦皮網頁上已經可以看到商品介紹了。

▲▼蘭芝BTS聯名＋NARUKO。（圖／品牌提供）

▲▼蘭芝BTS聯名＋NARUKO。（圖／品牌提供）

▲▼蘭芝BTS聯名＋NARUKO。（圖／品牌提供）

▲NARUKO推出「BT21限定系列」和全新卸妝巾。

除了蘭芝外，美容教主牛爾老師創立的保養品牌NARUKO則是推出由BTS成員和LINE FRIENDS攜手創造的卡通角色「BT21」限定系列包裝。不僅以象徵天然植萃配方的綠色加上BT21 The Green Planet系列的文青畫風，將品牌最熱賣的茶樹抗痘3大產品：粉刺寶、美白寶及痘痘油換上超萌的全新限定包裝，還推出專為油痘肌設計的全新產品「茶樹神奇溫柔卸妝巾-BT21限量版」，且在官網購入2件還能獲得只送不賣的「吸吸哈哈零油紙」。

▲▼蘭芝BTS聯名＋NARUKO。（圖／品牌提供）

▲還有屈臣氏獨家的限定鐵盒組。

此外，在屈臣氏還有獨家推出的限定鐵盒包裝，有著萌萌BT21角色的收納鐵盒中，一口氣收入茶樹抗痘粉刺寶、茶樹痘印美白寶、茶樹神奇痘痘油等「茶樹擊痘三寶」。

▲▼蘭芝BTS聯名＋NARUKO。（圖／品牌提供）

▲▼蘭芝BTS聯名＋NARUKO。（圖／品牌提供）

▲還有3款超可愛的限定滿額贈

而除了BT21系列包裝和全新限定商品，更加碼推出3款超可愛又實用的滿額贈，包含「隨便擦都亮晶巾」BT21七位角色全員到齊，與他們專屬的代表色；散發茶樹精油的「吸吸哈哈零油紙」；和兩款不同風格BT21 The green planet印花束口袋「哩哩叩叩好好袋」（屈臣氏限定）。

►香氛控必收！Byredo第1款芳香調淡香精、Dior玫瑰珍釀每年都不同

關鍵字：

美妝, 保養, BTS, 防彈少年團, 聯名, BT21, 蘭芝, LANEIGE, NARUKO

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克5／11起「不限金額」買一送一　還有連續24天抽獎「現賺一杯」

星巴克5／11起「不限金額」買一送一　還有連續24天抽獎「現賺一杯」

「凡事全靠自己」星座Top 3 ！　冠軍神逆轉，天生爛牌打成好牌

「凡事全靠自己」星座Top 3 ！　冠軍神逆轉，天生爛牌打成好牌

超準！「第一眼看到什麼動物」，精準剖析你的「內在性格」

超準！「第一眼看到什麼動物」，精準剖析你的「內在性格」

金世正天天換名牌包遊法國　旅行當拍時尚大片 網紅曬「美照背後慘況」吸百萬追蹤！　零修圖雙下巴、肥肚太真實 高圓圓穿「7年前」ZARA裙街拍！舊衣重穿網驚嘆：身材都沒變 網瘋傳「洗澡習慣」心理測驗！「先洗哪裡」秒看真實性格脾氣 郭雪芙新髮色被誤認Lisa！粉紅旋風「美少女戰士聯名」吳映潔也上身 能躺絕不坐，史上最懶惰3大星座！Top 2外表光鮮亮麗，讓人猜不出 朴敘俊久違「曬鞋」保鞋頭地位　不意外又是一雙超潮的三方聯名款

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面