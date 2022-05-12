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夏季「超持妝眼影霜」盤點，一抹速乾超服貼

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▲▼眼影霜盤點。（圖／品牌提供）

▲夏季眼妝輕鬆上，不需技巧也能很美麗。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

悶熱的天氣，導致眼部出油大脫妝，根本是惡夢，想要完美持妝，建議挑選液態質地眼影，一抹上色超貼膚，稍微等一下就能在肌膚讓融成絕美薄膜，不需技巧更不怕脫妝，絕對是你夏日眼妝好幫手！

▲▼眼影霜盤點。（圖／品牌提供）

▲Sisley 植物光感眼影晶露，1,600元。

上妝也能是保養，添加活萃晶露，為眼部肌膚注入滿滿保濕能量，粉體搭載激亮緻色科技，讓雙眼閃耀細緻金光，霜狀質地抹在眼皮上轉為粉體，豐富色選讓你輕鬆完成深邃大眼。

▲▼眼影霜盤點。（圖／品牌提供）

▲CAROME 絕對顯色眼影蜜，680元。

主打不需技巧就能上眼妝，完美結合結合底膏和液態眼影，輕輕一抹就能打造自然水潤的光感眼眸，舒適、顯色、乾淨以及超強的持妝度，非常適合夏季使用。

▲▼眼影霜盤點。（圖／品牌提供）

▲BOBBI BROWN 流雲持久防水炫彩眼影筆，1,200元。

添加保濕成份，持妝且舒適不乾澀，達到24小時超持久防水抗暈染，筆觸滑順且延展度高，輕輕一抹漂亮顯色不拉扯眼周肌膚，用指腹即可輕鬆暈染出絕美自然漸變色。

▲▼眼影霜盤點。（圖／品牌提供）

▲歌劇魅影 高清持久眼部打底霜，15ml，990元。

富含蜂蠟成份同時勻稱保濕，上妝顯色又乾淨。微濃稠霜狀質地讓眼彩沾附時更服貼持久，眼妝從早到晚都乖乖就範抱住眼皮，完美眼妝一整天。

關鍵字：

眼影霜, 眼影蜜, 服貼, 不脫妝

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