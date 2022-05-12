夏日話題香水盤點！Jo Malone「英倫遨游系列」透明藍瓶真的好美

▲Jo Malone全新英倫遨游系列，5/13開賣。 （影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉／綜合報導

夏季就讓人聯想到海邊，吹著海風，聞著清新如水般的氣息，讓人好想拋開一切去度假，今年各大香氛皆推出以海洋為主題的新香水，一起來了解！

▲Jo Malone 英倫遨游系列共推出5款30ml香水。（海灣剪秋羅香水、溪谷樹苔香水、潮汐琥珀香水、池畔檸檬葉香水、鼠尾草與海鹽香水。）

Jo Malone每年推出的英倫系列總令人期待，品牌明白大家因疫情被悶壞的心情，今年以英國盛行的大自然野外游泳為靈感，帶領大家開啟一趟英倫遨游之旅。

▲每款玻璃瓶身的深淺不一，別具巧思。

最新英倫系列，香氣包含從水晶般清澈的潮汐海灣、令人振奮的海岸波浪到隱秘森林中的溪流等，展現獨特如水般的清新、透明和流動性水生調香氛。此次的瓶身也以象徵水紋的湖水藍漸層瓶身，搭配獨特的木質紋瓶蓋，塗以彩色墨水加上打磨塗層工藝，每個瓶蓋皆獨一無二。

▲TOM FORD 私人調香系列 地中海系列暖陽橙花隨身香氛，10ml，2,180元。

靈感取自地中海的PORTOFINO港灣，是陽光、橙花與柑橘的完美結合，有著沁涼的海水與清新的微風吹拂。今年推出全新迷你尺寸隨身香氛、精巧10ml讓你能隨身攜帶，若是不想噴香水，也有同款身體噴霧可選擇，濃度比香氛稍微薄透清爽，輕輕噴灑即能擁有清新淡雅香氣。

▲BOSS 自信海洋男性淡香水，100ml，3,600元。

自信海洋男性淡香水的香氛概念是以涼爽清澈的海洋搭配炙熱溫暖的陽光，完美捕捉夏日海洋愜意慵懶的心情。以冰凍蘋果和清爽薄荷香氣作為前調，鼠尾草及辛辣的肉桂形成鮮明對比，羊絨木、廣藿香和檀香的氣息，交織著令人難以忘懷的香氣。