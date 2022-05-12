營養師曝最常見的「11項食品過敏原」！牛奶、堅果都上榜

▲營養師提醒過敏體質的人要小心，有些食物是常見的過敏原。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

不少人都有過敏體質的困擾，想要享受美食，卻又常要擔心這個不能吃，那個食物會過敏。知名營養師高敏敏就指出11種最常見的「慢性食物過敏原」，提醒容易過敏的人平時要多注意，她也分享了避免食物過敏的4招小秘訣，幫你與過敏體質和平相處。

首先，高敏敏表示，所謂的「食物過敏」是當食物中的某些物質進入體內，被體內免疫系統當作是入侵的病原，發生「免疫反應」造成身體不舒服的反應。而過敏的可能症狀，通常會在吃完食物的1小時內出現，除了可能會有蕁麻疹、起疹子、發癢等狀況，嚴重的話甚至會誘發呼吸困難、腹痛、頭痛、暈眩等症狀。

她也提到，如果以前對某一食物不會過敏，現在卻突然會過敏，推測可能是腸道免疫機制出問題、體質改變，但這跟小兒食物過敏不一樣（小時候對某些食物過敏，長大可能會好）。成人的食物過敏一旦誘發，就可能再也回不去了，只是症狀的輕重，所以飲食上要小心選擇，尤其是以下最常見的11大慢性食物過敏原。

1.甲殼類及其製品

2.芒果及其製品

3.花生及其製品

4.牛奶、羊奶及其製品

但由牛奶、羊奶取得之乳醣醇，不在此限。

5.蛋及其製品

6.堅果類及其製品

7.芝麻及其製品

8.含麩質之穀物及其製品



但由穀類至得之葡萄糖漿、麥芽糊精及酒類，不在此限。

9.大豆及其製品



由大豆製得之高度提煉或純化取得之大豆油（脂）、混合形式之生育醇及其衍生物、植物固醇、植物固醇酯，不在此限。

10.魚類及其製品



由魚類取得之明膠，並作為製備維生素或類胡蘿蔔素製劑之載體或酒類之澄清用途者，不在此限。

11.使用亞硫酸鹽類等食品



其終產品以二氧化硫殘留量計，每公斤十毫克以上之製品就算。

而為了避免食物過敏的狀況發生，建議平時可以多注意隱藏的過敏原，搭配以下4個方法。

＃仔細看外包裝食品資訊



有特殊過敏體質之消費者，可由外包裝標示明確得知所購買的食品資訊，依需要做選擇。

＃外出吃飯選擇簡單菜色



若在外吃飯時可以選擇較簡單的菜色，或詢問店員餐點的內容物。

＃少吃加工食品



盡量以新鮮食材為優先選擇，少吃加工食品，因為食品添加物的成分中，某些物質會刺激體內免疫細胞分泌發炎物質。

＃多補充營養素



平常可多吃蔬果攝取植化素，多補充益生菌、omega-3油脂，都能做到強化體質。

最後，高敏敏也提醒，如果過敏了卻不知道是哪一種食物造成過敏的也別驚慌，因為我們常常一次吃下不同種食物。如有發生過敏情況先保持冷靜，可試著從不吃某樣食物開始找過敏原，若發現對該食物過敏，就可以對症下藥且以後避開。但當過敏情況未好轉，也務必要與醫師諮詢討論，進行進一步的確認。

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