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內褲竟有「冰涼感」！石墨烯材質吸汗速乾功能多　激殺白菜價快搶

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文／C編

台灣夏季天氣炎熱，穿搭盡量挑選好一點的材質，才能夠避免長疹子，吸濕排汗是必須，穿起來不刮肌膚、又能良好散熱，是最佳的單品，「Her森森」推出「涼感一夏冰感男內衣褲／男女襪」系列，夏季將至，現在絕對是入手好時機。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲MONTAGUT,夢特嬌,三角褲,平口襪,背心,Her森森,。（圖／Her）

▲MONTAGUT夢特嬌 石墨烯彈力透氣涼感三角褲（6件組），特價960元，點我購買

這次推出的眾多單品中，最值得推薦的就是「MONTAGUT夢特嬌 石墨烯彈力透氣涼感三角褲」（6件組），平均一件約160元，價格簡直就是內褲界的「白菜價」，還不快掃貨掃起來。

這款涼感三角褲，採用的是石墨烯內層材質製作，是一種由碳原子組成的六角形呈蜂巢晶格的材料，可以達到吸濕排汗、去除不良異味的效果，穿起來絲滑柔軟舒適，彈性纖維的外層，讓它具有良好的彈力，穿起來包覆度非常好。

不僅透氣效果好，還有一點點涼涼的感覺，非常適合夏天，這款採用3色一組的包裝，顏色包含：深灰、紅、黑、丈青、紫、淺灰，很多種顏色可以挑選，可以搭配不同的穿搭，穿出專屬於自己的時髦風格。

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▲MONTAGUT,夢特嬌,三角褲,平口襪,背心,Her森森,。（圖／Her）

▲MONTAGUT夢特嬌 石墨烯彈力透氣涼感三角褲（6件組），特價960元，點我購買

「Her森森」推出「涼感一夏 冰感男內衣褲／男女襪」系列，有眾多內褲、涼感背心、U領衫、平口襪等等，每人都有限購的量，因此快趁著優惠時候，直接下單買起來，還可以享受滿額免運的優惠。

關鍵字：

MONTAGUT, 夢特嬌, 三角褲, 平口襪, 背心, Her森森

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