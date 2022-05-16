「五星級枕頭」兩個7920元→999元　石墨烯材好處多、支撐頭部一覺到天亮

文／C編

挑選一顆好的枕頭，可以幫助更加快速地進入睡眠，隔天睡起床也不易落枕或渾身痠痛不對勁，「Her森森」推出「LooCa石墨烯遠紅外線彈力棉枕頭2入」，原價7920元、特價999元，平均一顆不到500元，還贈石墨烯枕套2入，真的很划算。

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這款石墨烯彈力棉枕頭的纖維表布，採用石墨烯材質製作，石墨烯是一種由碳原子組成六角形、呈現蜂巢晶格的材質，可以達到聚熱保暖的效果，同時能抑制細菌達到75%以上，以此製作枕頭及枕套，睡起來更加安心，同時維護健康狀態。

內芯採用五星級枕芯設計，A級透氣棉吸濕排汗，不會覺得頭部悶熱不適，若長期有睡眠有障礙相當適合，可以更加舒適且沉穩熟睡，內芯更是採用透氣的纖維，有4個透氣孔，可以讓空氣流動，睡起來當然舒服。

不只是透氣度高，因為採用的A級透氣纖維棉填充，所以也有一定的支撐度，可以按照不同的頭型，給予適當的支撐效果，達到蓬鬆、回彈的力道，包覆度也非常好，寬大的設計可以完美護住頭部，給予良好的力道回饋。

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「Her森森」推出「LooCa石墨烯遠紅外線彈力棉枕頭2入」，原價7920元、特價999元，平均一顆不到500元，還贈石墨烯枕套2入，可以隨時換洗，舒適不間斷，當然要趕快幫老公、男友順便換一顆，讓家人都可以感受到舒適的體驗。