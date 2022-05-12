凱特王子妃對大學生說抱歉　處事周到與優雅形象贏民心

▲凱特走向小朋友，接受他們準備的玩偶小禮物。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國威廉王子與凱特王子妃昨起展開為期兩天的蘇格蘭行程，昨接連參觀當地小學、格拉斯哥大學（University of Glasgow），所到之處都引起民眾熱烈歡迎，果然是英國王室人氣最高的夫婦檔，兩人不僅親民也處事周到，事後在官方推特帳號向格拉斯哥大學的學生致歉，對於因行程匆促而無法與每位圍觀的大學生聊天感到抱歉。

▲凱特隨意席地而坐與小朋友遊戲，身穿約6,200元的Cefinn藍色襯衫。（圖／路透社）

昨威廉王子夫婦從穿搭展現好默契，都以優雅的藍色裝扮現身蘇格蘭，凱特身穿曝光多次的Catherine Walker長大衣，俐落剪裁完美襯托她的修長身型，內搭約6,200元的高領藍色襯衫則大有來頭，出自前英國首相卡麥隆的妻子Samantha Cameron自創品牌Cefinn，襯衫胸前的打摺設計增添柔美氣息。

▲凱特一身藍色造型搭配約10,800元的巴黎品牌Polène小方包造訪蘇格蘭，所到之處受到民眾熱烈歡迎。（圖／路透社）

凱特走向熱情群眾時，手拎著第一次曝光的藍色方形小包，簡潔的線條搭配金色扣頭，很難辨認出品牌，原來她偏愛輕奢小眾的配件品牌，此為2016年由三兄妹創立的巴黎品牌Polène，沒有花俏的設計，訴求為高質感又耐看的包款而受到凱特青睞，旗下包款均在西班牙製成。

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