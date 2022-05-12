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風・Luxury／LV翻轉小方塊報時　趣味錶款添摩登精鋼款

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▲▼ LV,VCA 。（圖／公關照）

▲LV Escale Spin Time腕錶的旋轉方塊換上彩色外衣，1,080,000元。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

閱讀時間的驚喜「花樣」，讓人會心一笑，今年法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）發表動態花朵閉闔報時的Lady Arpels Heures Florales腕錶，成為錶界討論度最高的錶款之一；LV（Louis Vuitton，路易威登）Escale Spin Time腕錶則以轉動方塊來顯示小時，自2009年問世以來，趣味設計吸引不少錶迷，近日再推新款，發表兩款精鋼錶，以黑色PVD塗層處理，流露雅痞氣息。

由La Fabrique du Temps Louis Vuitton 製錶工坊裡的製錶大師所製作的專利Spin Time機芯，有趣之處在於捨棄傳統的中央時針，改以面盤邊緣原地旋轉的12個小方塊報時，演繹時間流逝的概念，而當中11個方塊的手繪旗幟圖案源自LV行李箱，第12個方塊則以數字顯示時間，搭配指針式分鐘顯顯露時間。此外，Escale Spin Time腕錶的造型也與經典行李箱連結，錶耳即來自箱上的金屬加固裝置元素。

▲▼ LV,VCA 。（圖／公關照）

▲LV精鋼款Escale Spin Time腕錶以灰色釕金屬太陽放射紋路面盤搭配12個方塊，1,080,000元。

為賦予Escale Spin Time腕錶年輕摩登風貌，LV推出兩款精鋼材質錶款，一款為搭配彩色旋轉方塊的黑色款Escale Spin Time Rainbow 腕錶，另一款則是結合黑白灰三色、較為低調的Escale Spin Time腕錶。

▲▼ LV,VCA 。（圖／公關照）

▲模特兒（右）佩戴梵克雅寶Lady Arpels Heures Florales腕錶。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

▲▼ LV,VCA 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Lady Arpels Heures Florales腕錶，7,250,000元。

梵克雅寶也於腕錶上演動態秀，年度話題錶款Lady Arpels Heures Florales及Lady Arpels Heures Florales Cerisier腕錶面盤上的12朵繽紛小花，會於整點之際輪流綻放或緩緩闔上，綻放的花朵數目代表小時，而分鐘則於錶殼側邊視窗顯示，詩意設計讓人愛不釋手。

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關鍵字：

風Luxury, LV, Louis Vuitton, 路易威登, 梵克雅寶, Van Cleef & Arpels

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