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痘痘肌膚超簡單4步驟調理　1個月立刻見效，水煮蛋肌輕鬆擁有

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

長痘痘的肌膚很難調理，尤其是現在天天都要戴口罩，肌膚更是容易悶出痘來，有網友就分享4個痘痘肌膚可以保養的方法，而且只要堅持一個月就可以見效，幫助肌膚快速恢復正常狀態，重現白皙透亮的好膚質。

1.溫和洗臉

可以挑選泡泡或是氨基酸類型的洗面乳，幫助肌膚溫和地去除髒污，建議一定要打出綿密的泡沫，這樣透過泡泡按摩全臉，才能吸附臉上多餘的油脂跟灰塵，避免摩擦肌膚，出現更嚴重的泛紅或是敏感，洗完臉之後，建議可以熱敷一下，讓毛孔打開。

▲NARUKO,I DEW CARE,ELEMIS,痘痘,抗痘,保養,。（圖／品牌提供）

2.輕酸類精華護膚

透過輕酸類（內含微量的酸類）保養，來進行全臉的呵護，同時可以針對痘痘的位置，剪一小塊化妝棉，敷在痘痘的位置，加速角質更新，同時調整皮脂分泌，讓痘痘可以趕快加速週期的變化。此方式要注意肌膚是否為敏感肌，如果肌膚已經受傷，建議還是尋求醫師的協助，不要擅自用酸。

3.保濕噴霧保養

挑選一瓶比較清爽的保濕水，全臉噴灑、保濕，進行補水的呵護，不要挑選過油或是太滋潤的單品，以免肌膚痘痘發作的更加嚴重。

4.抗痘精華加強

在痘痘的位置塗抹專屬的抗痘精華，加速痘痘的更新週期。

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NARUKO BT21療癒收納盒

▲NARUKO,I DEW CARE,ELEMIS,痘痘,抗痘,保養,。（圖／品牌提供）

裡面擁有NARUKO的茶樹抗痘粉刺寶、茶樹痘印美白寶、茶樹神奇痘痘油，只要透過這樣的單品保養，就可以徹底終結粉刺痘痘問題，重現平滑細緻的膚況。

I DEW CARE 神力無油凝凍

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富含仙人掌與有機蘆薈萃取，加強保濕與修復力，能有效防止角質層水分流失，形成肌膚保護屏障，鎖住鎮定、舒緩後的肌膚，並且有豐富的維他命A,B,C和礦物成分，提亮膚色改善暗沉，維持肌膚清透發亮。

ELEMIS 煥膚亮顏酵素精華潔膚片

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獨家打造專利的三重酵素技術，結合木瓜酵素、蛋白酶和枯草桿菌蛋白酶所調製而成的複合物，加強肌膚上的老廢角質自然淘汰，讓肌膚就像是剝了殼的白煮蛋般，透、嫩、滑。

關鍵字：

NARUKO, I DEW CARE, ELEMIS, 痘痘, 抗痘, 保養

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