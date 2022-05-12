楊冪撞衫小賈辣妻輸了！「她美成街拍大片」超模身材洩逆天氣場　

▲楊冪撞衫海莉比伯（Hailey Bieber）。（圖／翻攝自楊冪工作室微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星楊冪時常在直播活動中帶貨，日前她穿著一套長版皮革外套出鏡，沒想到撞衫了小賈斯汀（Justin Bieber）的妻子海莉比伯（Hailey Bieber），網友也罕見逆轉，認為海莉比伯更勝一籌，超模級比例加上駕馭衣著的能力贏了楊冪。

▲楊冪以瑞典品牌Acne Studios 2022春夏系列皮革外套出鏡 。（圖／翻攝自楊冪工作室微博）

楊冪以瑞典品牌Acne Studios 2022春夏系列皮革外套出鏡，服飾以火焰般的圖騰遊走，加上幹練的輪廓相佐非常率性。不過楊冪在髮型和耳飾的選擇上，都以比較甜美的風格呈現，波浪捲髮搭配愛心耳環，中和了服裝的帥氣。





▲小賈斯汀（Justin Bieber）的妻子海莉比伯（Hailey Bieber ）。（圖／CFP）

品牌以極簡風格擄獲歐美大票名人，創辦人Jonny Johansson將建築、藝術文化融入衣著，沒有顯眼Logo就具有辨識度，海莉比伯（Hailey Bieber）也是死忠粉之一，日前在私服造型中就上身了該單品。

不同於楊冪的甜美風格，她運用皮質深V背心做內搭，露出姣好身材曲線，加上隨興牛仔褲收尾，不減超模長腿風範，哪怕是街拍也像是時尚大片。畫面曝光後，有許多網友認為，「楊冪好看，但我選海莉」、「超模就是超模」、「楊冪的髮型和耳環真的是敗筆」。