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她問「看得懂洞洞鞋嗎」　金世正私服也出現，網評價兩極：不能理解

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實習記者施至真／綜合報導

穿搭風格百百種，對於穿搭單品，你也有特別的喜好嗎？Dcard一名女網友就以「想問大家看得懂洞洞鞋嗎？」為題，表示洞洞鞋又流行回來了，雖然自認鞋子的外型很可愛，但還是想知道，到底有多少人也是洞洞鞋的粉絲，貼文一出立刻引發熱議，看得懂及看不懂的網友各分兩派。其實就連女星楊冪和金世正私底下都超愛洞洞鞋穿搭，因此就有網友回應「時不時尚完全取決於是誰穿」。

▲洞洞鞋。（圖／翻攝IG）

▲楊冪私服都著用黑色洞洞鞋（圖／翻攝微博＠楊冪）

 
 
 
 
 
 
 

Dcard一名女網友認為洞洞鞋的外型非常可愛，因此對這種鞋款再度開始流行感到相當開心，不過還是想了解其他人對於洞洞鞋的看法，為此發文詢問，並引發網友熱議。其中就有網友認為「不能理解」，但洞洞鞋屬於流行時尚，會跟流行的人應該也不會在乎別人怎麼看，也有許多人小時候覺得很醜，現在韓國開始流行，默默也被燒到一波。

另外網友也提到，洞洞鞋的版型也跟品牌有關，認為如果買到適合自己的鞋款，並搭上可愛配飾，絕對是獨一無二的穿搭單品，像是楊冪和金世正的私服穿搭，就經常出現洞洞鞋的身影。

▲洞洞鞋。（圖／翻攝IG）

▲洞洞鞋方便穿脫又可愛。（圖／翻攝IG＠crocskorea）

除了外觀引起話題，舒適度絕對是評斷鞋子好不好穿的最大要素，洞洞鞋以矽膠材質製成，頂部的洞通風透氣，且鞋後跟處使用開放式設計，因此許多網友認為，「夏天穿起來很涼很舒服，不會悶悶的」、「下雨天穿出門很方便」、「我去海邊玩水都穿它」、「穿洞洞鞋是求舒適度，不是為了美觀」，不過也有網友認為，穿洞洞鞋出門看起來非常隨便，就跟穿拖鞋的概念一樣。

部分人雖然看不懂這項流行，但因為曾經穿過洞洞鞋的人數居多，因此也能針對穿起來的舒適度做評比，此外，網友也提到穿洞洞鞋搭乘電扶梯要小心，不少網友都有穿著洞洞鞋被卡在電扶梯的經驗。

▲洞洞鞋。（圖／實習記者施至真攝）

▲捷運站電扶梯也設有危險警示。（圖／實習記者施至真攝）

事實上，現在不少人穿洞洞鞋確實是為了流行，除了楊冪和《社內相親》女主角金世正之外，歐陽娜娜也是洞洞鞋的頭號愛好者，不過最吸睛的還是2NE1的Dara在科切拉音樂節上穿的巴黎世家和Crocs聯名的洞洞高跟鞋，看來想駕馭這款鞋型，就是要不在乎別人眼光，大膽的秀自己。

▲洞洞鞋。（圖／翻攝IG）

▲歐陽娜娜最愛將洞洞鞋加上可愛裝飾。（圖／翻攝IG＠crocskorea，微博＠歐陽娜娜Nana）

▲洞洞鞋。（圖／翻攝IG）

▲Dara穿巴黎世家聯名Crocs的洞洞高跟鞋。（圖／翻攝IG@daraxxi）

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關鍵字：

洞洞鞋, Crocs, 鞋子穿搭, 明星鞋款

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