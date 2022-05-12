Tiffany與Dara這顆太吸睛！韓星搶背怪萌「小綿羊、愛心包」惹人愛

▲MOSCHINO春夏怪萌包款燒到韓星Tiffany 和Dara 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

看膩了千篇一律的設計，義大利時尚品牌MOSCHINO偏偏不走尋常路，2022春夏系列以90年代名媛下午茶為背景，重點包款數不完，掀起韓星搶背潮，包括少女時代Tiffany 和2NE1成員Dara都已經上身，無論是小巧愛心包、小綿羊包，簡直怪怪惹人愛！

▲Tiffany療癒的紫色針織套裝搭配以心型重新演繹的Biker包款 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

創意總監 Jeremy Scott 2022春夏系列以90年代名媛下午茶為背景，將夢幻的動物印花融入服裝內，包款則延續這一夢幻氛圍，洋溢春夏交織的氣息。Tiffany以療癒的紫色針織套裝出鏡，搭配以心型重新演繹的Biker包款，無論是像秀上模特兒手拎或是肩背，都非常百搭。

▲Dara演繹了綿羊造型手拿包 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

而Dara則是演繹了綿羊造型手拿包，為中和一身帥氣的運動風造型，搭配上小綿羊在一旁，與草地完美呼應，包款加上了鈴鐺與翻袋釦，難以抵擋小動物魅力。

此外，Versace經典包款La Medusa在2021年春夏系列首次登場，以蛇髮魔女美杜莎帶給人深刻的辨識度，此次化身棉花糖般的療癒色系，將方形肩背包內搭撞色設計，同時夾層是耐裝的風琴結構，搭配上翻蓋Medusa圖騰細節，奢華之餘也年輕化許多。





▲La Medusa棉花糖包，粉色、薰衣草紫色 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）