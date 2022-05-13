SOU‧SOU「十數印花電烤盤」質感爆表　擺上餐桌超吸睛

實習記者施至真／綜合報導

現代人越來越追求生活品質，隨著夏季到來，不少人開始規劃暑假旅遊，各品牌也紛紛推出迷你家電搶攻市場，滿足小家庭與租屋族需求，連外出野餐都方便好攜帶。日本BRUNO攜手京都印花品牌SOU‧SOU，推出多款印上經典「十數」印花的絕美電烤盤及餐具，擺上餐桌立刻吸睛，超文青的外型，搭上能夠挑戰多種美食的設計，讓你在享受戶外活動之餘，也能為環境注入時尚氛圍。

▲SOU‧SOU印花電烤盤。（圖／Pinkoi提供，下同）



日本家電品牌BRUNO日前推出的復古烘焙烤箱，引發櫻花妹熱議，近日又再度攜手京都印花品牌SOU‧SOU，推出多款印有十數印花的餐桌小物，包括電烤盤、杯具、陶瓷盤等，不僅讓家中廚房活潑起來，還能陪你一起外出。其中，被網友認為CP值最高的，就是「多功能電烤盤」，不佔空間的小巧設計，加上白底印有可愛數字的外型非常吸睛，除了附上平板料理盤、章魚燒烤盤之外，還可另外加購鴛鴦鍋、雙層料理蒸隔等配件，就算是廚房新手，也能輕鬆做出多種料理，和家人一起分享。

不只多功能電烤盤值得關注，聯名系列也包含不鏽鋼手杯、陶瓷盤組、迷你杯碟組等廚具套組，光是外觀的十數印花就能爆擊少女心，大小適宜，不僅方便攜帶，也能輕鬆收納。其中最特別的，絕對是迷你杯碟組的杯蓋，除了當成杯墊使用，也能盛裝醬汁、小菜等，貼心又有創意的設計，絕對能成為讓你愛不釋手的生活單品。

還有超大容量的保冷袋，無論日常採買食材還是露營野餐都能使用，外層使用黑底白印花時髦又耐髒，內層使用機能保冷材質，不僅可以保冷和保溫，污漬也能輕鬆擦拭清洗。BRUNO X SOU‧SOU聯名系列即日起在Pinkoi搶先首賣，喜歡文青風格的你，現在就快點入手吧。

其實極簡小家電已經成為主流，像是日本IRIS OHYAMA也有推出「多功能折疊電烤盤」，質感外型方便收納，還可做鐵板料理，另外aiwa愛華「火烤兩用爐」更能一次實現你想吃烤肉和火鍋的小願望，無論是舉辦派對還是日常家用，都能快速滿足需求。

▲aiwa愛華火烤兩用爐（圖／翻攝自etmall）



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