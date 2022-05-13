fb ig video ETtoday search mobile

SOU‧SOU「十數印花電烤盤」質感爆表　擺上餐桌超吸睛

>

實習記者施至真／綜合報導　

現代人越來越追求生活品質，隨著夏季到來，不少人開始規劃暑假旅遊，各品牌也紛紛推出迷你家電搶攻市場，滿足小家庭與租屋族需求，連外出野餐都方便好攜帶。日本BRUNO攜手京都印花品牌SOU‧SOU，推出多款印上經典「十數」印花的絕美電烤盤及餐具，擺上餐桌立刻吸睛，超文青的外型，搭上能夠挑戰多種美食的設計，讓你在享受戶外活動之餘，也能為環境注入時尚氛圍。

▲SOU‧SOU印花「電烤盤」。（圖／Pinkoi提供）

▲SOU‧SOU印花電烤盤。（圖／Pinkoi提供，下同）

日本家電品牌BRUNO日前推出的復古烘焙烤箱，引發櫻花妹熱議，近日又再度攜手京都印花品牌SOU‧SOU，推出多款印有十數印花的餐桌小物，包括電烤盤、杯具、陶瓷盤等，不僅讓家中廚房活潑起來，還能陪你一起外出。其中，被網友認為CP值最高的，就是「多功能電烤盤」，不佔空間的小巧設計，加上白底印有可愛數字的外型非常吸睛，除了附上平板料理盤、章魚燒烤盤之外，還可另外加購鴛鴦鍋、雙層料理蒸隔等配件，就算是廚房新手，也能輕鬆做出多種料理，和家人一起分享。

▲SOU‧SOU印花「電烤盤」。（圖／Pinkoi提供）

不只多功能電烤盤值得關注，聯名系列也包含不鏽鋼手杯、陶瓷盤組、迷你杯碟組等廚具套組，光是外觀的十數印花就能爆擊少女心，大小適宜，不僅方便攜帶，也能輕鬆收納。其中最特別的，絕對是迷你杯碟組的杯蓋，除了當成杯墊使用，也能盛裝醬汁、小菜等，貼心又有創意的設計，絕對能成為讓你愛不釋手的生活單品。

▲SOU‧SOU印花「電烤盤」。（圖／Pinkoi提供）

還有超大容量的保冷袋，無論日常採買食材還是露營野餐都能使用，外層使用黑底白印花時髦又耐髒，內層使用機能保冷材質，不僅可以保冷和保溫，污漬也能輕鬆擦拭清洗。BRUNO X SOU‧SOU聯名系列即日起在Pinkoi搶先首賣，喜歡文青風格的你，現在就快點入手吧。

其實極簡小家電已經成為主流，像是日本IRIS OHYAMA也有推出「多功能折疊電烤盤」，質感外型方便收納，還可做鐵板料理，另外aiwa愛華「火烤兩用爐」更能一次實現你想吃烤肉和火鍋的小願望，無論是舉辦派對還是日常家用，都能快速滿足需求。

▲aiwa愛華火烤兩用爐（圖／翻攝自etmall）

►「366天生日香氛」找到專屬味道！裝入代表色皮套　直升最想要的禮物

►居家7款「智慧小家電」還你質感生活　一鍵解決所有家務煩惱

關鍵字：

Pinkoi, BRUNO, SOUSOU, 聯名, 電烤盤, 迷你家電, 小家電

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克5／11起「不限金額」買一送一　還有連續24天抽獎「現賺一杯」

星巴克5／11起「不限金額」買一送一　還有連續24天抽獎「現賺一杯」

49歲西班牙王后高調「炫腹」美翻！超狂腹肌看傻網友掀正反評論

49歲西班牙王后高調「炫腹」美翻！超狂腹肌看傻網友掀正反評論

「BTS師妹」宮脇咲良撞衫Rosé！她透紗洩纖腰贏了　網：看起來更高級

「BTS師妹」宮脇咲良撞衫Rosé！她透紗洩纖腰贏了　網：看起來更高級

確診怎麼吃才對？營養師傳授「6大重點」，讓你7天出關沒煩惱 金世正天天換名牌包遊法國　旅行當拍時尚大片 天秤座3大恐怖特點：外熱內冷，難以靠近他們內心超準 皮膚科醫師教7種「眼下顆粒」判別法！第1種靠正確保養能改善 《請叫我總監》8金句：所有老闆的病，都是被聽話的下屬寵出來的 網紅曬「美照背後慘況」吸百萬追蹤！　零修圖雙下巴、肥肚太真實 口風最緊的星座TOP 3！「水瓶」根本邊緣人，想說八卦還找不到對象

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面