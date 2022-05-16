包．開箱／FENDI 隱藏版「柔霧色相機包」！O'Lock讓FF變圓了更可愛

▲FENDI 迷你款式O'Lock相機袋開箱。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

在FENDI經典設計中，FF Logo絕對是不敗的傳奇象徵，然而在2021年秋冬時裝系列時，迎來了橢圓形設計O' Lock logo，將原本方正的 FF 圖案，變成柔和生動又精緻的橢圓形，如今也進一步躍上包款，打造出可愛的相機包，《ET FASHION》包開箱來仔細看！

O' Lock系列誕生

▲品牌珠寶配件設計師 Delfina Delettrez Fendi 擔綱設計，通過扣環的形式對原本方形的 FENDI 字母組合賦予生動的現代感。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

FENDI O’ Lock系列在 Kim Jones 為 FENDI 設計的首個2021年秋冬時裝系列中首度現身，是由品牌珠寶配件設計師 Delfina Delettrez Fendi 擔綱設計，全新型態反映出珠寶創意總監對 FF logo 圖案的看法，通過扣環的形式對原本方形的 FENDI 字母組合賦予生動的現代感，並且加入柔和的橢圓形設計O' Lock logo，將原本方正的 FF 圖案變得生動許多，可串聯、單獨存在，因此無論是手錶、珠寶、腰帶之間，都能看到O' Lock的身影。

O' Lock線條化作包款





▲FENDI更將O' Lock橢圓造型注入春夏的相機包單品中。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

FENDI更將O' Lock橢圓造型注入春夏的相機包單品中，打造了「迷你款式O'Lock相機袋」，作為非主打的隱藏版包款，區別於品牌當家款式Peekaboo與Baguette手袋，相機包仍舊以實用可愛的外觀吸引大票死忠粉。

▲淺藍色、黑色款式。（圖／記者鮑璿安攝）

尤其是O'Lock相機袋運用橢圓輪廓勾勒，搭配中央的FF主題圖案同色系延伸，並提供雙拉頭拉鏈設計，輕輕開袋即可置物。雖是迷你包卻有大容量，搭配手柄和可調式肩帶，無論手拎或是肩背都實用。除了柔霧粉色外，也提供淺藍色、黑色款式，非常討喜。

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