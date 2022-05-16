fb ig video ETtoday search mobile

包．開箱／FENDI 隱藏版「柔霧色相機包」！O'Lock讓FF變圓了更可愛

>

▲FENDI 迷你款式O'Lock相機袋開箱。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

在FENDI經典設計中，FF Logo絕對是不敗的傳奇象徵，然而在2021年秋冬時裝系列時，迎來了橢圓形設計O' Lock logo，將原本方正的 FF 圖案，變成柔和生動又精緻的橢圓形，如今也進一步躍上包款，打造出可愛的相機包，《ET FASHION》包開箱來仔細看！

O' Lock系列誕生

▲FENDI 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲FENDI 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲品牌珠寶配件設計師 Delfina Delettrez Fendi 擔綱設計，通過扣環的形式對原本方形的 FENDI 字母組合賦予生動的現代感。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

FENDI O’ Lock系列在 Kim Jones 為 FENDI 設計的首個2021年秋冬時裝系列中首度現身，是由品牌珠寶配件設計師 Delfina Delettrez Fendi 擔綱設計，全新型態反映出珠寶創意總監對 FF logo 圖案的看法，通過扣環的形式對原本方形的 FENDI 字母組合賦予生動的現代感，並且加入柔和的橢圓形設計O' Lock logo，將原本方正的 FF 圖案變得生動許多，可串聯、單獨存在，因此無論是手錶、珠寶、腰帶之間，都能看到O' Lock的身影。

O' Lock線條化作包款

▲FENDI 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲FENDI 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲FENDI 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲FENDI更將O' Lock橢圓造型注入春夏的相機包單品中。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

FENDI更將O' Lock橢圓造型注入春夏的相機包單品中，打造了「迷你款式O'Lock相機袋」，作為非主打的隱藏版包款，區別於品牌當家款式Peekaboo與Baguette手袋，相機包仍舊以實用可愛的外觀吸引大票死忠粉。

▲FENDI 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲FENDI 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲FENDI 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲淺藍色、黑色款式。（圖／記者鮑璿安攝）

尤其是O'Lock相機袋運用橢圓輪廓勾勒，搭配中央的FF主題圖案同色系延伸，並提供雙拉頭拉鏈設計，輕輕開袋即可置物。雖是迷你包卻有大容量，搭配手柄和可調式肩帶，無論手拎或是肩背都實用。除了柔霧粉色外，也提供淺藍色、黑色款式，非常討喜。

►包・開箱／佐佐木希「奶茶色手袋」質感絕了　DELVAUX新包細節滿滿

►包．開箱／BV枕頭包換上「蟒蛇紋印花」！放大編織＋澎感細節不過時

關鍵字：

包開箱, FENDI, O’ Lock, 相機包

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

值得被愛的「星座＋血型」組合TOP3　遇上O型天秤座是你的福氣

值得被愛的「星座＋血型」組合TOP3　遇上O型天秤座是你的福氣

對待感情最專一的3大星座！Top 1不輕易付出真心，一旦認定就超寵你

對待感情最專一的3大星座！Top 1不輕易付出真心，一旦認定就超寵你

孫芸芸10萬深V露腰裝好辣　百萬名牌包掛成「香奈兒樹」更狂

孫芸芸10萬深V露腰裝好辣　百萬名牌包掛成「香奈兒樹」更狂

第一眼看到小鳥還是人臉？直覺答案揭露你的「真實內心」 她問「看得懂洞洞鞋嗎」　金世正私服也出現，網評價兩極：不能理解 張員瑛「機場生圖」堪比時尚大片！全身精品＋12頭身狂殺底片 LV把行李箱「變軟」、滑板有背帶！截肢女模走2023早春秀　氣場超強大 掉髮掉到好心慌！中醫師傳授各族群「存髮策略」，現在做不算晚 Somi對尬李鐘碩招牌長腿沒輸！「超短迷你裙」曬驚人美腿比例 孫芸芸誇女兒眼睛很漂亮！和老公恢復二人世界　喜喊：像回到談戀愛期

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面