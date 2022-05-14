裸色豐唇「輕歐美妝」正夯！4步驟跟辣媽蔡詩芸畫　瞬間小臉變立體

實習記者施至真／綜合報導

亞洲人的五官相對比較扁平，但卻能用化妝術補足五官不立體的問題，近年各國的化妝術，也不再局限於韓系妝和日系妝等素雅妝容，反而開始流行起野生眉、裸色豐唇等「輕歐美妝」，只要掌握以下4技巧，就能擁有精緻立體的五官，想嘗試不同妝容的朋友，先將嘻哈辣媽蔡詩芸的「輕歐美妝小撇步」筆記起來吧！

▲辣媽蔡詩芸「輕歐美妝」氣勢滿滿。（圖／翻攝IG@dizzydizzo）



1. 底妝清淡不厚重

仔細觀察，歐美明星並不會特別追求白皙膚色，因此不會刻意使用色號較淺的粉底液遮蓋，而是先將臉上瑕疵使用遮瑕膏修飾掉，並使用與自己膚色吻合的粉底色號，慢慢疊擦，達到均勻膚色的效果即可。

▲「輕歐美妝」薄透底妝很重要。（圖／翻攝YouTube，下同）

2. 修容是關鍵

雖然歐美妝容追求臉部立體度，但也不能選擇顏色過深的產品，而是使用與膚色吻合的眼影及修容，先使用大地色眼影大範圍輕掃在上眼皮處，增加眼神深邃度。眼妝完成後，使用修容粉從眼窩處下手，並帶向鼻翼兩側，增加面部中央立體度；再由顴骨處帶到下巴，達到小V臉效果，最後再鼻樑、眉骨、額頭及下巴加上打亮，妝容會更加立體自然。

3.告別輕柔的韓系平眉

輕歐美妝容的眉毛畫法，與一般韓系平眉不同，除了使用眉膏讓增加毛流感之外，眉型方面也比較高挑，尾端處則會稍微拉長，不只在視覺上有顯瘦效果，還氣場十足。

4. 裸色豐唇好想「啾」一口

歐美妝容很強調豐厚的嘴唇，因此可以先用唇線筆將嘴唇輪廓描繪出來，在使用裸粉、土棕色調的唇彩補滿唇色即可。

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