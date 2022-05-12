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你的他是「男人」還是「男孩」？5項準則判定完可以直接嫁

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實習記者施至真／綜合報導　圖／翻攝免費圖庫unsplash

情侶相處到一定的階段，便會開始論及婚嫁，但是對方真的是值得託付終生的人嗎？姑且不論對方的長相、社經地位高低等外在條件，想要一輩子幸福的關鍵，絕對取決於談戀愛當下的心態為何，女生們快張大雪亮眼睛，仔細判定你愛的另一半，究竟是「男孩」還是「男人」吧。

▲男人男孩差別。（圖／翻攝免費圖庫unsplash）

#「男孩」靠嘴說，「男人」靠行動證明

正所謂只會出一張嘴，男孩的心態比較不成熟，因此靠著靈巧的三寸不爛之舌，就可以把女生唬得一愣一愣的；相反的，男人不喜歡說大話，凡事會先經過謹慎評估，最後靠實際行動來證明自己。

#「男孩」追求刺激生活，「男人」嚮往平淡安逸

無論男女，年輕的時候總是喜歡追求有趣、刺激的生活，活動越是精彩豐富，越是讓人感到心動，然而隨著年齡增長，不少人漸漸嚮往平淡，並且開始追求舒適的家庭生活。不過還是有少數人，即使年紀不小了，還是喜歡追求刺激，如果你的另一半還沒定下心來，就要仔細觀察，現在的他究竟是心態成熟的「男人」還是「男孩」囉。

▲男人男孩差別。（圖／翻攝免費圖庫unsplash）

#「男孩」只會找各種藉口，「男人」懂的承認錯誤

坦承錯誤需要很大的勇氣，小的時候犯錯，總是會先將錯誤歸咎到自己粗心，或是別人身上，但長大後，需要為自己的錯誤負責任，因此心態成熟的「男人」會坦承自己的錯誤，而幼稚的「男孩」只會以藉口搪塞。

#「男孩」具有佔有慾，「男人」帶有保護慾

男孩的愛情，大多以自己為出發點，對於另一半的態度，也總是以佔有慾居多，希望對方也以自己為生活重心；而男人的愛情觀，就相對成熟許多，除了尊重彼此的需求，也將佔有慾變成一種保護慾，他們希望能保護另一半，並讓對方勇於追求自己所嚮往的生活。

#「男孩」只想到當下，「男人」會將妳納入未來考量

年輕時，我們總是有多少錢就花多少錢，想著當下玩樂比較重要，以後的事，等真的遇到了再說就好，但男人卻不一樣，他們會開始計劃將來，希望能給另一半穩定舒適的生活，因此男人會開始計畫將來，並且尊重妳的想法和人生規劃。

▲男人男孩差別。（圖／翻攝免費圖庫unsplash）

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關鍵字：

男人, 男孩, 戀愛觀, 價值觀, 成熟

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