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日本推「比克大魔王披風」墊肩寬達110公分　網笑：保持防疫距離

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編輯／JJ

日本知名動畫《七龍珠》是許多人童年的回憶，至今也依然火紅。日前5月9日為《七龍珠》設定的「比克大魔王紀念日」，為慶祝這天，日本推出了一款「比克大魔王披風」！完美實體化了比克的招牌墊肩披風，超浮誇的墊肩肩寬來到110公分，被網友們笑說是用來「保持防疫距離」吧。

▲日本推比克大魔王披風。（圖／翻攝自推特）

▲日本七龍珠官方推出實體化「比克大魔王披風」。（圖／翻攝自推特）

曾看過《七龍珠》的朋友，想必都對大反派角色比克大魔王印象深刻，強大的綠色外星人，每次都披著尖尖的白色墊肩披風，在5月9日「比克大魔王紀念日」這天，日本《七龍珠》官方推特便特別發起了一項抽獎活動，只要轉發推文就能獲得抽中「比克大魔王披風」的機會。（只開放日本地區）

比克大魔王在劇作中的身高設定為250公分，為還原大魔王逼人的氣場，這次日本實體化推出的「比克大魔王披風」，將墊肩肩寬整整做足110公分，長度則是比較合乎常人的145公分。

▲日本推比克大魔王披風。（圖／翻攝自推特）

▲日本推比克大魔王披風。（圖／翻攝自推特）

▲「比克大魔王披風」墊肩長110公分。（圖／翻攝自推特）

抽獎消息公佈的同時，官方也釋出了模特兒示範照，180公分的男模特穿起來雖然有點搞笑，但不得不說還原度超高，且從背後看起來煞有介事；另外也請到156公分的女生來示範，披風直接拖地，畫面十分荒謬爆笑。超寬的墊肩讓人完全無法靠近，因此也被網友笑是「保持防疫距離」的神器吧。

▲日本推比克大魔王披風。（圖／翻攝自推特）

關鍵字：

比克, 比克大魔王披風, 比克披風, 日本, 七龍珠

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