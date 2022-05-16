顏「質」最高電競電視登台　三星Neo QLED 8K量子電視虛實都帥翻

▲三星近期發表2022年旗下最新電視系列在台開賣，其中還包括向玩家招手的Neo QLED 8K機種。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／綜合報導

在台灣高階電視市場勢如破竹的三星，近期發表2022年最新的Neo QLED 8K量子電視系列，延續高顏質極美型的姿態之外，還新增AI高效處理器、立體景深強化技術當亮點，更狂的是將遊戲功能全面提升，提供更流暢遊戲畫面與超寬電競螢幕比例，還有針對專業玩家貼心功能與支援規格，讓消費者從虛擬帥到實體，品味盡現。

台灣高階電視市場近年持續成長，三星持續經營高階電視機種樹立廣大好口碑，外型設計的回頭率也是居高不下，2022最新在台上市的Neo QLED 8K量子電視系列，也開始向分秒錙銖必較、超級規格導向的玩家們喊話，證明量子電視並非空有顏質，最挑剔畫質與速度的玩家也能一試。

4遊戲亮點，玩真的

三星今年Neo QLED 8K量子電視將遊戲功能全面提升，支援PS5、XBOX One S等新世代遊戲機規格之外，首先最高可呈現4K畫質與144fps更新率、支援HGiG規格，而Q70系列以上機種4組HDMI2.1均支援VRR，讓主機與螢幕更新內容同步、減少破圖撕裂，展現流暢無比的遊戲畫面。

▲三星Neo QLED電視向專業玩家招手，也請遊戲界有名聲的林志穎站台讚聲。

其二是首創「超寬電競螢幕比」，最高可設定21：9、或32：9畫面比例，讓視野更加開闊、更加沈浸，絕對不錯失任何角落，並升級支援多重視窗功能與迷你地圖縮放功能，玩遊戲時同步瀏覽攻略或戰區地圖，另可一鍵喚出Game Bar遊戲工具列，更新率、HDR等狀態直接查詢。

第三則是支援「自動低延遲模式」，連結遊戲主機後，電視將自動偵測並最佳化設定，最後在今年Neo QLED系列與Q70系列以上的電視及電競螢幕機型，採用最新的HDR10+ GAMING標準，HDR可自動校準，原汁原味呈現遊戲開發人員要求的絕美畫質，玩家不必耗費額外時間設定遊戲，立刻就上手。

3大黑科技，嶄新境界

先細數最新Neo QLED 8K量子電視的規格，從去年起就升級成量子Mini LED結合金屬量子點顯色技術，達到更精細的控光能力，更能呈現出畫質的細節，今年搭載的Neo 8K 量子AI高效處理器，更擴充至20個獨立AI神經演算效能，能在影像輸入當下，同步分析影像資料，即使觀看非8K畫質影像，也能擁有絕佳的視覺震撼，以下整理3點有感黑科技。

今年最新的Neo QLED 8K量子電視面板導入進階對比映射技術，從2021年的12-bit提升至14-bit，最大的不同就是能夠辨識更細節的畫面場景細節與紋理，像是水中細節、岩石層次，或許使用者不會以單一的面積細看，但整體營造出的細膩度，更會加強視覺上的場景感受。

全新的立體景深強化技術，會自動偵測分析影像，辨識主體與背景，提升主體與前後景的對比度，引導觀看者專注在主體視覺，呈現出的細膩層次感，就能打造出類3D的視覺效果。

除了畫質大幅進化之外，使用者還能透過功能選單或智慧型手機上的Smart Calibration應用程式，校準及優化顯示螢幕。選擇基礎模式只需不到30秒，就可校準完成；專業模式也僅需5到8分鐘，就能全面的校準與最佳化，僅需透過簡單的步驟，即可優化螢幕上的影像，達到最人性化的操控。

音效進化，身歷其境

Neo QLED 8K量子電視支援Dolby Atmos杜比全景聲，最高搭載6.2.4聲道，且有新AI人聲偵測技術、突顯劇中人聲的魔術音效，以及與Soundbar同步輸出音源，獲得加乘的環繞立體效果的魔幻音場2.0，絕對讓你在遊戲中爽度加分，今年還推出厚度僅3.8公分全新Ultra Slim Soundbar，讓居家風格與遊戲電競能優雅共存。

三星全新Neo QLED 8K量子電視、Neo QLED 4K量子電視、QLED 4K量子電視、Crystal UHD電視、The Frame美學電視、The Serif 風格電視、The Sero翻轉電視系列即起陸續在台上市，售價從17,900元至499,900元不等。

6底前購買Neo QLED 8K量子電視指定型號，可獲得Galaxy S22旗艦系列或Soundbar藍牙無線揚聲器；5月底前購買Neo QLED 8K量子電視指定型號，限量再加碼送32吋The Frame美學電視、購買指定Soundbar藍牙無線揚聲器，可獲Galaxy Tab A8、無線後環繞喇叭等好禮。

6月底前購買指定The Frame美學電視，贈專屬風格邊框及藝術市集；購買The Sero翻轉電視贈專屬拆卸式滾輪與KKBOX 180天儲值序號。The Freestyle微型智慧投影機7月底前，於指定通路購機即贈售價1,890元的EVERYDAY OBJECT聯名款收納包，以及價值4,990元的專屬行動電源。