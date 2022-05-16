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顏「質」最高電競電視登台　三星Neo QLED 8K量子電視虛實都帥翻

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▲三星Neo QLED 8K量子電視。（圖／品牌提供）

▲三星近期發表2022年旗下最新電視系列在台開賣，其中還包括向玩家招手的Neo QLED 8K機種。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／綜合報導

在台灣高階電視市場勢如破竹的三星，近期發表2022年最新的Neo QLED 8K量子電視系列，延續高顏質極美型的姿態之外，還新增AI高效處理器、立體景深強化技術當亮點，更狂的是將遊戲功能全面提升，提供更流暢遊戲畫面與超寬電競螢幕比例，還有針對專業玩家貼心功能與支援規格，讓消費者從虛擬帥到實體，品味盡現。

台灣高階電視市場近年持續成長，三星持續經營高階電視機種樹立廣大好口碑，外型設計的回頭率也是居高不下，2022最新在台上市的Neo QLED 8K量子電視系列，也開始向分秒錙銖必較、超級規格導向的玩家們喊話，證明量子電視並非空有顏質，最挑剔畫質與速度的玩家也能一試。

▲三星Neo QLED 8K量子電視。（圖／品牌提供）

4遊戲亮點，玩真的
三星今年Neo QLED 8K量子電視將遊戲功能全面提升，支援PS5、XBOX One S等新世代遊戲機規格之外，首先最高可呈現4K畫質與144fps更新率、支援HGiG規格，而Q70系列以上機種4組HDMI2.1均支援VRR，讓主機與螢幕更新內容同步、減少破圖撕裂，展現流暢無比的遊戲畫面。

▲三星Neo QLED 8K量子電視。（圖／品牌提供）

▲三星Neo QLED電視向專業玩家招手，也請遊戲界有名聲的林志穎站台讚聲。

其二是首創「超寬電競螢幕比」，最高可設定21：9、或32：9畫面比例，讓視野更加開闊、更加沈浸，絕對不錯失任何角落，並升級支援多重視窗功能與迷你地圖縮放功能，玩遊戲時同步瀏覽攻略或戰區地圖，另可一鍵喚出Game Bar遊戲工具列，更新率、HDR等狀態直接查詢。

▲三星Neo QLED 8K量子電視。（圖／品牌提供）

第三則是支援「自動低延遲模式」，連結遊戲主機後，電視將自動偵測並最佳化設定，最後在今年Neo QLED系列與Q70系列以上的電視及電競螢幕機型，採用最新的HDR10+ GAMING標準，HDR可自動校準，原汁原味呈現遊戲開發人員要求的絕美畫質，玩家不必耗費額外時間設定遊戲，立刻就上手。

▲三星Neo QLED 8K量子電視。（圖／品牌提供）

3大黑科技，嶄新境界
先細數最新Neo QLED 8K量子電視的規格，從去年起就升級成量子Mini LED結合金屬量子點顯色技術，達到更精細的控光能力，更能呈現出畫質的細節，今年搭載的Neo 8K 量子AI高效處理器，更擴充至20個獨立AI神經演算效能，能在影像輸入當下，同步分析影像資料，即使觀看非8K畫質影像，也能擁有絕佳的視覺震撼，以下整理3點有感黑科技。

今年最新的Neo QLED 8K量子電視面板導入進階對比映射技術，從2021年的12-bit提升至14-bit，最大的不同就是能夠辨識更細節的畫面場景細節與紋理，像是水中細節、岩石層次，或許使用者不會以單一的面積細看，但整體營造出的細膩度，更會加強視覺上的場景感受。

全新的立體景深強化技術，會自動偵測分析影像，辨識主體與背景，提升主體與前後景的對比度，引導觀看者專注在主體視覺，呈現出的細膩層次感，就能打造出類3D的視覺效果。

除了畫質大幅進化之外，使用者還能透過功能選單或智慧型手機上的Smart Calibration應用程式，校準及優化顯示螢幕。選擇基礎模式只需不到30秒，就可校準完成；專業模式也僅需5到8分鐘，就能全面的校準與最佳化，僅需透過簡單的步驟，即可優化螢幕上的影像，達到最人性化的操控。

音效進化，身歷其境
Neo QLED 8K量子電視支援Dolby Atmos杜比全景聲，最高搭載6.2.4聲道，且有新AI人聲偵測技術、突顯劇中人聲的魔術音效，以及與Soundbar同步輸出音源，獲得加乘的環繞立體效果的魔幻音場2.0，絕對讓你在遊戲中爽度加分，今年還推出厚度僅3.8公分全新Ultra Slim Soundbar，讓居家風格與遊戲電競能優雅共存。

▲三星Neo QLED 8K量子電視。（圖／品牌提供）

三星全新Neo QLED 8K量子電視、Neo QLED 4K量子電視、QLED 4K量子電視、Crystal UHD電視、The Frame美學電視、The Serif 風格電視、The Sero翻轉電視系列即起陸續在台上市，售價從17,900元至499,900元不等。

6底前購買Neo QLED 8K量子電視指定型號，可獲得Galaxy S22旗艦系列或Soundbar藍牙無線揚聲器；5月底前購買Neo QLED 8K量子電視指定型號，限量再加碼送32吋The Frame美學電視、購買指定Soundbar藍牙無線揚聲器，可獲Galaxy Tab A8、無線後環繞喇叭等好禮。

6月底前購買指定The Frame美學電視，贈專屬風格邊框及藝術市集；購買The Sero翻轉電視贈專屬拆卸式滾輪與KKBOX 180天儲值序號。The Freestyle微型智慧投影機7月底前，於指定通路購機即贈售價1,890元的EVERYDAY OBJECT聯名款收納包，以及價值4,990元的專屬行動電源。

關鍵字：

三星, SAMSUNG, 家電, 電視, Neo QLED, 量子電視, 電競, 玩家

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