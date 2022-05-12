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范少勳化身大文「完美情人」！持修透露耍「潮」1秘招、搞笑技能滿點

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記者王則絲／台北報導

UNIQLO今（12日）舉辦活動宣布了全新6位品牌好友，包括歌手持修、孫盛希、演員范少勳、水下攝影導演袁緒虎、藝人大文（郭文頤）以及YouTuber Meg，並來到現場示範UNIQLO百搭T恤系列。母胎單身35年的大文於訪問中列出理想情人條件，不料一旁的范少勳樣樣都中，直接化身「完美情人」；總是酷酷的持修今也透露穿搭耍「潮」1秘招，面對媒體鏡頭還自帶笑點。

▲UNIQLO全新6位品牌好友。（圖／品牌提供）

▲（左起）大文、范少勳、持修、孫盛希、Meg、袁緒虎擔任UNIQLO新任品牌好友。（圖／品牌提供）

活動上6位UNIQLO品牌好友分別穿上百搭的T恤系列，其中范少勳與大文皆穿著「空氣神T」U系列AIRism材質的寬版T恤，表現男生、女生以及不同身形穿起來都很好看。

▲UNIQLO全新6位品牌好友。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO全新6位品牌好友。（圖／品牌提供）

▲范少勳與大文都穿著「空氣神T」。（圖／品牌提供）

母胎單身35年的大文日前完成了凍卵療程，期待當媽媽的那天到來，今天訪問中她列出了理想型的條件：「要蠻會煮菜，可以理解我的幽默，有趣的人，有才華。」不料一旁的范少勳每一點都符合，紛紛附和：「我會煮菜」、「你的幽默我剛剛也笑了」另外新戲剛殺青的范少勳也提到，趁著空檔想去考船長還有潛水證照、獨木舟證照，加上備受肯定的演技，簡直就是集中了眾多才華於一身，直接化身為大文的「完美情人」，他也開玩笑道：「難怪我們今天穿情侶裝！」

▲UNIQLO全新6位品牌好友。（圖／品牌提供）

▲持修示範「口袋T」，分享「拿大一個尺寸」比較潮。（圖／品牌提供）

今天持修負責示範的造型為U系列「口袋T」，搭配寬鬆的工裝牛仔褲，他提到身上的T恤有特別選大一個尺寸，「因為這樣比較潮。」這是他的一個耍帥秘招。

▲UNIQLO全新6位品牌好友。（圖／品牌提供）

▲孫盛希示範的是U系列圓領T恤。（圖／品牌提供）

比較少面對媒體鏡頭的持修顯得有些害羞，不過每句答題幾乎都自帶笑點，提及拍攝UNIQLO廣告時場地風很大，因為瀏海吹開導致髮型NG很多次，但持修霸氣喊：「沒在怕的。」不過下一秒問他會不會想嘗試沒有瀏海的髮型，卻馬上果斷說：「不要，突然有點怕了。」除了身上的寬鬆口袋T，持修表示也想試試看孫盛希的合身造型，「因為有些地方需要展現，肩膀手臂什麼的。」不禁令人訝異原來持修平常有在練嗎？他又馬上自打臉：「沒有。還是穿寬鬆的好了。」無厘頭的對答讓現場充滿笑聲。

▲UNIQLO全新6位品牌好友。（圖／品牌提供）

▲Meg示範「迷你」T羅紋短版T恤、導演袁緒虎穿著孫盛希同款圓領T恤。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

UNIQLO, T恤, U系列, AIRism, 范少勳, 持修, 孫盛希, 大文, Meg, 袁緒虎

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