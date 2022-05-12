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CITIZEN缺貨頂級錶趁勝追擊　武士甲冑上身好威

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記者陳雅韻／台北報導

CITIZEN旗下頂級錶款The CITIZEN Cal.0200機械錶去年一問世，以超越瑞士天文台（COSC）認證標準的高精準機芯、工業風設計外型，擄獲收藏家目光，在台灣、日本等市場都呈現缺貨狀態。品牌趁勝追擊，搶先曝光下半年才會正式上市的黑魂甲冑限量錶NC0206-18E，面盤運用電鑄工藝打造出錘紋飾面，搭配黑色氧化鋯陶瓷錶圈、被暱稱為「皮革中的黑鑽石」的上漆姬路黑棧皮革錶帶，展現如日本武士盔甲的威風態勢，錶背顯露有老鷹標誌的22K金自動盤，彰顯對自家機芯的無比自信。

▲▼CITIZEN 。（圖／公關照）

▲The CITIZEN Cal.0200頂級機械腕錶黑魂甲冑限量款NC0206-18E，台灣限量3只。（圖／Citizen提供，以下同）

▲▼CITIZEN 。（圖／公關照）

▲The CITIZEN阿波藍土佐和紙光動能高精準限量款腕錶（左）AQ6110-10L與AQ4091-56M鍊帶錶台灣各限量3只。

注入日本文化的錶款不只黑魂甲冑限量錶，CITIZEN再度採用土佐和紙製作面盤，推出年誤差僅正負1秒的The CITIZEN阿波藍土佐和紙光動能高精準限量款腕錶AQ6110-10L，以及AQ4091-56M高精準萬年曆鍊帶錶，兩款面盤均覆上德島Watanabe’s藍染工坊手工染色的藍色和紙，展現細膩紋理。而去年品牌重啟的Series 8系列也在面盤做文章，創作全球限量700只的Series 8系列一周年紀念碳石黑抗磁機械限量款NA1025-10E，錶面以專屬電鍍技術呈現炭黑色質感，展現「日系減法美學」。

▲▼CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CITIZEN Series 8系列一周年紀念碳石黑抗磁機械限量款NA1025-10E，69,800元。

Seiko近幾年也積極開創高級錶道路，旗下頂級品牌Grand Seiko慶祝奠基品牌風格的44GS錶款問世55周年，發表搭載Spring Drive 9RA2 機芯的SLGA013腕錶與Hi-Beat 9SA5機芯的SLGH009兩款各限量550只的白鋼材質紀念錶，於各為深藍與深灰色的面盤上，蝕刻極深的紋路象徵夜空中星宿運行的軌道，演繹時間的流逝感。

▲▼CITIZEN 。（圖／公關照）

▲Grand Seiko 44GS 55周年紀念錶款SLGH009（左）305,000元，SLGA013款275,000元。

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關鍵字：

CITIZEN, Seiko, Grand Seiko

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