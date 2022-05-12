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49歲西班牙王后高調「炫腹」美翻！超狂腹肌看傻網友掀正反評論

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記者王則絲／外電報導

歐洲皇室的時尚指標，在英國有凱特王子妃，在西班牙則有王后Letizia（萊蒂西亞）。西班牙王后萊蒂西亞於週二出席世界紅十字與紅新月日紀念活動上，穿著一件桃粉色的「中空洋裝」露出緊實的腰部，甚至還能看到明顯的腹肌線條，大方「炫腹」的行徑在網路上形成正反兩派的評論，但不可否認的是，49歲的萊蒂西亞身材保持得非常好。

▲西班牙王后萊蒂西亞。（圖／達志影像）

▲西班牙王后Letizia（萊蒂西亞）出席活動的搶眼「中空」造型。（圖／達至影像）

萊蒂西亞王后以大膽鮮明又時髦的穿著著稱，人氣不輸給凱特王子妃，擁有相當強勁的帶貨力。這次出席紅十字會活動，萊蒂西亞王后選穿來自西班牙本土品牌Cayro Woman的一襲桃粉色連身裙，以及同色系的Carolina Herrera高跟鞋和手袋，整體造型不只是色彩奪目，洋裝腰間的圓圈扭結鏤空設計露出她的腰部肌膚與曲線，甚至能看見清楚的腹肌線條，更是成為吸睛焦點，讓外媒津津樂道。

▲西班牙王后萊蒂西亞。（圖／達志影像）

▲萊蒂西亞「炫腹」行徑獲得正反兩派評論。（圖／達志影像）

萊蒂西亞王后這次大方的「炫腹」行徑，確實引起了廣大的注意，許多民眾大讚她：「總是這麼優雅漂亮」、「那腹肌著火了！」、「露腹肌也好時髦」但是這樣大膽的穿著出現在正式場合，有一批網友表示不太適合，認為：「有點怪怪的」、「這場合可能不太合適。」掀起了正反兩派的評論。

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關鍵字：

西班牙皇室, 王后萊蒂西亞, Queen Letizia, 炫腹, 中空

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