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這個姿勢超NG！網搜「5個壞習慣」讓你瘋狂冒痘

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▲▼網搜「5個壞習慣」讓你瘋狂冒痘 。（圖／翻攝自IG/aoi186）

▲生活一些無意中的小習慣，容易讓痘痘冒不停。（圖／翻攝自IG/aoi186、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

悶熱的天氣簡直是油性肌惡夢，加上一整天戴著口罩，痘痘冒不停讓人超苦惱，若你也為痘痘所苦，不妨檢視一下自己的生活習慣，以下5個動作讓你瘋狂長痘，絕對要避免。

#過度清潔

很多人因為肌膚狂冒油，所以勤於洗臉幫助抑制油脂，但若是過度清潔反而會使肌膚分泌更多油分，再加上悶在口罩中，更容易養成痘痘生長的環境。

#喝水量不足

每天飲用充足水分，不僅能瘦身更有美肌效果，足夠的水分能夠加速身體新陳代謝，幫助把體內廢物排出，就不怕毒素堆積導致肌膚狂冒痘。

▲▼網搜「5個壞習慣」讓你瘋狂冒痘 。（圖／Unsplash）

#睡眠不足

研究指出晚上10點到凌晨2點是肌膚代謝最活躍時間，也是肌膚修復的好時機，這段時間若總是熬夜、睡眠不足，會導致體內代謝異常，導致痘痘增生。

#動不動就摸臉

我們的雙手因為每天都會接觸到很多東西，其實比想像的髒，而若是有時又不自覺的托腮摸臉，這個動作容易將細菌帶至臉上，讓冒痘機率大增。

▲▼網搜「5個壞習慣」讓你瘋狂冒痘 。（圖／Unsplash）

#油膩、辛辣飲食

不當的飲食習慣會使肌膚分泌過多油脂，像是常吃炸物、飲食油膩，或是常吃辛辣重口味，特別容易堵塞肌膚毛孔，導致粉刺痘痘生成。

►莓果類好處多！營養師傳授「抗過敏飲食」，照著吃不出錯

關鍵字：

痘痘, 壞習慣

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