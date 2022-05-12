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皮膚科醫師教7種「眼下顆粒」判別法！第1種靠正確保養能改善

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▲▼皮膚科醫師教眼下顆粒判別法 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲皮膚科醫師分享幫助改善眼下顆粒的保養秘訣。（圖／翻攝IG@thanks_kim、@hongsuzu）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝小紅書@李藝恩Dr.meili

每個女生都想要平滑細緻的好肌膚，但有時候眼下會冒出一些小顆粒，看起來像是閉口又像是悶住的小痘痘，摸起來不平滑，看起來更礙眼，但韓國皮膚科美女醫師李藝恩提醒，千萬別自己隨便亂摳亂擠，她分享眼下顆粒共有7種類型，其中只有一種能在家靠正確保養幫助改善。

▲▼皮膚科醫師教眼下顆粒判別法 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲▼皮膚科醫師教眼下顆粒判別法 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

李醫師首先提到，眼下顆粒中唯一一種能靠護膚幫助改善的眼下毛孔角化，其外觀特徵是角質堵塞、類似雞皮膚，而形成原因是遺傳，但因眼周皮膚薄、皮脂腺少，所以不可進行刷酸或去角質以免刺激。

正確的保養改善方式是，使用低刺激溫和的潔顏品，洗臉時用指腹仔細進行眼下清潔，洗後用含積雪草成分的化妝水濕敷5分鐘，並挑選一款適合自己的眼霜或低刺激的保濕乳霜，在眼周輕輕按壓1～2分鐘，注意不能大力揉搓或按摩。另外，平時還要多喝水，盡量維持10點入睡，以及常開加濕器。

▲▼皮膚科醫師教眼下顆粒判別法 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲▼皮膚科醫師教眼下顆粒判別法 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

除了毛孔角化可靠正確保養幫助改善，以下3種則是可以靠雷射治療處理，比如最常見的眼下脂肪粒，外觀特徵是約1mm白色凸起小硬粒，形成原因則是因皮膚刺激，可透過雷射或是去醫院讓專業醫師取出內容物（堆積的角質）都可以。

而會傳染、需要馬上處理的扁平疣，外觀是微微隆起的褐色斑塊，形成原因是因HPV引起；還有不具傳染性的皮贅，其為接近膚色的增生物，這兩種都可以嘗試二氧化碳雷射治療。

▲▼皮膚科醫師教眼下顆粒判別法 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲▼皮膚科醫師教眼下顆粒判別法 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

還有不太好分類的3種，包含需要注意皮脂管理的眼下粉刺，外觀為小顆粒狀突起，形成原因是皮脂堵塞毛囊；比較難治療的皮脂腺增生，外觀為肉色球型隆起，是因皮脂腺異常增生形成，多發於油性肌；以及看起來為集中的片狀丘疹的汗管瘤，形成原因為源於汗腺深部的良性腫瘤，就需要進行高頻和雷射。

李醫師也提醒，眼下顆粒除了毛孔角化的類型外，都不建議自己隨意處理，尤其最後這3種類型相對來說較難處理，建議要及時就醫，遵循醫師建議治療。

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關鍵字：

保養, 護膚, 護理, 眼周, 眼下, 顆粒, 粉刺, 類型, 改善, 皮膚科醫師, 醫生

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