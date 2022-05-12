「錶王」、Tiffany雙簽名寶石錶貴氣逼人　富藝斯點出下個潛力牌

▲富藝斯香港春拍焦點是PP 2018年製、由Tiffany & Co.銷售的型號5723112R-001玫瑰金鑲紅寶石腕錶，估價約8,940,000元起。（圖／富藝斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

於鐘錶拍賣屢創佳績的富藝斯（PHILLIPS），明（13日）、後（14日）兩日於台北舉辦香港鐘錶春拍台北預展，帶來將於5月27至28日於香港金鐘JW萬豪酒店登場的「名錶薈萃-香港XIV」春季拍賣會的重點拍品，包括「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）首次現身拍場的Nautilus型號5723/112R-001玫瑰金腕錶，錶圈及時標鑲有總重4克拉的長階梯型切割紅寶石，且面盤有美國珠寶商Tiffany & Co.與PP簽名，以及雙品牌印記證書，更顯不凡，估價近900萬元起。

▲PP 2016年製的編號982147R-001懷錶，運用細木鑲嵌工藝展現細膩的遊隼圖案，估價約4,450,000元起。



▲Voutilainen於2014年日內瓦高級鐘錶大賞奪得「最佳藝術工藝」獎的獨一無二日本漆藝與貝殼鑲嵌工藝錶，估價約2,970,000元起。

罕見工藝錶是富藝斯香港春拍吸睛亮點，PP由當代琺瑯大師Anita Porchet繪製的孔雀蝴蝶圖案型號5077P-016掐絲琺瑯錶、運用細木鑲嵌工藝製作的遊隼圖案編號982147R-001懷錶等；獨立製錶師品牌Voutilainen於2014年GPHG日內瓦高級鐘錶大賞奪得「最佳藝術工藝」獎的獨一無二日本漆藝與貝殼鑲嵌Vingt-8 Hisui工藝錶，也在台北預展之列，面盤包含金粉、金箔、鮑魚貝殼等，閃爍藍綠色光芒，從任一角度欣賞都有不同光澤。

▲朗格Richard Lange Tourbillon Pour le Mérite Handwerkskunst蜜糖金芝麻鍊陀飛輪錶，估價約3,430,000元起。

拍賣會上除了PP、勞力士（Rolex）等一線品牌備受追捧，富藝斯香港春拍也點出下一個潛力品牌—德國名錶朗格（A. Lange & Söhne），端出Richard Lange Tourbillon Pour le Mérite Handwerkskunst蜜糖金芝麻鍊陀飛輪錶等稀少限量款，成為此次春拍成績的觀察重點。

▲佳士得香港春拍話題之作是PP型號 605「HEURES UNIVERSELLES」世界時間懷錶，估價約19,100,000元起。（圖／佳士得提供，以下同）

佳士得（Rolex）香港名錶春拍則將於5月24日舉行，由一款1948年製成、1954年售出的PP彩色掐絲琺瑯世界地圖的型號605「HEURES UNIVERSELLES」18K 黃金手動上鍊世界時間懷錶領銜，是由發明世界時間系統的Louis Cottier監督製作的時計，更顯意義非凡，已知世上有3款相同作品，一款為私人收藏、另一款藏於日內瓦百達翡麗博物館、第三款現身佳士得拍賣會，彌足珍貴，因此估價逾1900萬元。

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