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宋智孝穿「人字拖」看電影粉絲讚：太親民　身上巨大包包也好可愛

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記者王則絲／台北報導

韓女星宋智孝近日前往欣賞馬東石與孫錫久主演的犯罪動作新電影《犯罪都市2》首映會，在看板前開心的與朋友合照，並比出時下最紅的「倒YA」手勢，看起來一派休閒的宋智孝，身上背著一顆「巨大雲朵包」，正是Jennie的愛包同款，而視線往下移，智孝歐膩竟是穿著「人字拖」去看電影，意外成為粉絲們的焦點，「太親民、太可愛了！」

▲宋智孝背COS雲朵包。（圖／翻攝自IG）

▲智孝近期的穿搭少女感爆棚。（圖／翻攝自IG@my_songjihyo）

自從智孝開始頻繁使用IG後，經常上傳日常美照，她的私服搭配也被網友們讚賞「衣Ｑ越來越高」，且總是給人一種逆齡的少女感。

▲宋智孝背COS雲朵包。（圖／翻攝自IG）

▲智孝看電影的休閒打扮反而引起粉絲注意。（圖／翻攝自IG@my_songjihyo）

近日和朋友一同欣賞電影《犯罪都市2》首映會，智孝也開心在IG上和大家分享、推薦，不過這回也許稱不上是穿搭美照。只見智孝一身超休閒的裝扮，穿著寬鬆襯衫與刷破牛仔褲，但口罩下的笑容擋也擋不住，看起來相當開心，且視線往下會發現智孝竟是穿著「人字拖」，意外吸引了粉絲的注意，紛紛表示認同智孝，這才是舒服看電影的最佳裝扮，「智孝穿拖鞋！好可愛」、「太親民、太可愛了！」

▲宋智孝背COS雲朵包。（圖／翻攝自IG）

▲智孝身上的巨大雲朵包正是Jennie的愛包同款。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

而智孝身上的「巨大雲朵包」也很難不去注意，這顆來自COS的雲朵包其實正是Jennie私下使用率超高的包包。H&M旗下高端支線COS，於今年宣布正式登台，將會落腳於台北101二樓，預計秋季開幕，雖然屆時也許買不到雲朵包，但依然必需逛一波！

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宋智孝

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