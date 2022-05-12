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確診怎麼吃才對？營養師傳授「6大重點」，讓你7天出關沒煩惱

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▲▼確診怎麼吃才對？營養師傳授6大重點 。（圖／Unsplash）

▲確診後盡量飲食均衡，為了補充熱量也建議搭配點心食用。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

確診者暴增，大家待在家中居家隔離，除了用藥外，確診後的飲食應該怎麼吃呢？營養師宋明樺在臉書專頁分享，這時身體正在面對大量的病毒，務必要提供給身體足夠熱量，除了均衡攝取六大類食物外、避免加工食物、份量攝取足夠也很重要，她更列下以下幾點要注意！

▲▼確診怎麼吃才對？營養師傳授6大重點 。（圖／Unsplash）

#營養充足

確診後可能因為上呼吸道症狀、味嗅覺改變而降低食慾，可以多以流質、軟質食物為主，如:湯品、稀飯、海綿蛋糕、優格、果汁、蒸蛋、布丁、豆花等，若稍微鹹一點可以引發食慾，那口味可以適量調整，但是還是避免油膩以免引起消化不良。

#少量多餐

為了要對抗病毒，必須增加熱量攝取，這時可以三正餐加上兩點心來做熱量的提升，但是要注意口腔清潔。

▲▼確診怎麼吃才對？營養師傳授6大重點 。（圖／Unsplash）

#足夠飲水量

攝取充足的水分很必要，若喝水覺得噁心，可以加點運動飲料稀釋，或是用無糖綠茶、花茶、水果片來調味。

#補充營養素

這階段營養可能較難均衡與足夠，適時利用居家有的綜合維他命來做加強，可以多重視維生素ABCDE、鋅鎂魚油、益生菌，不用特別強調哪個牌子，家裡有的就先吃。

▲▼確診怎麼吃才對？營養師傳授6大重點 。（圖／Unsplash）

#避免高糖、加工零食

先前說過要攝取足夠熱量，但挑選食物時仍需注意避免高糖與加工零食，因為身體代謝精緻糖、加工零食時會過度耗損維生素，因此身體修復期請盡量避免。

關鍵字：

確診, 營養師, 飲食

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