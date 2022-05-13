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換季必備「舒緩保養」神隊友！Darphin小粉紅再升級、RMK涼感美肌露

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▲▼換季舒緩修護保養盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲選對適合的舒緩保養品，能幫助穩定換季肌膚躁動。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供

最近進入換季時節，天氣忽冷忽熱，一下悶熱乾燥，一下又下雨變得潮濕陰涼，你的肌膚是不是也開始鬧脾氣，乾燥脫皮、搔癢、容易刺痛樣樣來？這時候擁有一款能保濕修護同時舒緩平衡肌膚的保養品，就能幫你舒緩不適並穩定肌膚狀況，維持肌膚好狀態，輕鬆度過換季危機。

▲▼換季舒緩修護保養盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲DARPHIN 全效舒緩精華，30ml，NT$2,650；50ml，NT$3,700。

在美妝版被狂推、敏感肌愛用者無數的「療癒小粉紅」全效舒緩精華，今年推出全新升級版，承襲原高濃度專利舒緩配方Calm ComplexTM，並全心加入與有強大穩膚、賦活能量的高濃度粉紅岩玫瑰花萃、能強化肌膚屏障的白藜蘆醇和珍稀微營養素，不僅舒緩穩定膚況，更能抗老緊緻、保濕柔嫩肌膚。

▲▼換季舒緩修護保養盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲RMK 煥膚美肌露(沁涼凝露型)，150ml，NT$1,400。

涼感的凝膠質地，能清新舒緩調理肌膚，塗抹瞬間會化為水感液狀，迅速滲透肌膚，添加西洋梨發酵菁華、鼠尾草菁華和魚腥草菁華、金銀花菁華等等的保濕成份，舒緩肌膚兼具保濕效果，同時帶有香辛調與粉嫩的淡雅香氛。

▲▼換季舒緩修護保養盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲東森自然美 BIO UP日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露，200ml，NT$2,880。

核心成分雞尾酒專利配方含有珍稀成分日本黃金麴、和歌山金賞酒粕、清酒菁純(α-GG)，搭配高效滲透技術能讓保養功效直達肌底，能有效保濕潤澤、舒緩肌膚不適，並活化、嫩白肌膚，改善紋路及肌膚緊實，一瓶結合潤澤、緊實、透亮、舒敏四大功效。

▲▼換季舒緩修護保養盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲(MALIN+GOETZ) 修護保濕精華，30ml，NT$1,980。

以13種植物性胺基酸及長效保濕的玻尿酸、天然植物萃取為底，緩解肌膚粗荒乾燥的缺水問題，平滑肌理紋路、恢復肌膚豐潤的透明質感，更進一步提亮、均勻膚色，並且舒緩肌膚老化問題，含有洋甘菊與薰衣草油，可舒緩安撫肌膚，適合所有膚質，連敏感肌膚都能使用。

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關鍵字：

保養, 護膚, 保養品, 換季, 舒緩, 修護, DARPHIN, RMK, 東森自然美, (MALIN+GOETZ)

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